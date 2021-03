Dostępność PS5 staje się coraz lepsza. Niedługo kupimy konsolę bez problemu

Dostępność PS5 w naszym kraju nie jest już tragiczna. Konsolę coraz łatwiej zgarnąć, choć do ideału nadal sporo brakuje. Na szczęście będzie tylko lepiej.

Od kilku tygodni zbieram się do zakupu nowego PlayStation. Bacznie obserwuję oferty każdego sklepu i robię rozeznanie w kwestii dostępnych zestawów i ich ewentualnych cen. Wstrzymuję się jeszcze z zakupem, ale rozglądam się przy tym za atrakcyjnymi ofertami.

Moje małe śledztwo przeprowadziło mnie przez portale aukcyjne, największe elektromarkety i mniejsze sklepy dla graczy. Doszedłem do wniosku, że dostępność next-gena od Japończyków jest już całkiem przyzwoita względem ostatnich miesięcy. Co więcej, wkrótce będzie jeszcze lepsza.

Nie martwmy się o dostępność PS5. Wkrótce nie będzie ona problemem

Śledzę praktycznie każdą ofertę, którą napotykam w sieci. Wcześniej PS5 było wykupywane dosłownie w ciągu kilku sekund, a niekiedy wchodziłem na te już wyczerpane strony produktów.

Obecnie sprawa wygląda zgoła inaczej. W ciągu tygodnia nie natknąłem się na żadną ofertę (z wyjątkiem tych z konsolami bez gier i dodatków), która nie wisiałaby na stronie sklepu krócej niż kilkanaście minut. Ci szybsi gracze zgarnęliby je w tym czasie bez problemu.

Co więcej, niektóre oferty pozostają dostępne nawet przez kilka godzin. Nie przesadzam – natrafiłem ostatnio na dwa przypadki, w których konsola w niedrogim zestawie była dostępna do kupienia przez dłuższy czas. Nie był to błąd na stronie, wszak sprawdziłem to dodając produkty do koszyka.

Wniosek jest prosty – PS5 da się kupić aktualnie bez większego problemu, jeśli śledzicie oferty sklepów na bieżąco. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma na to czas. Nikt Was jednak nie zmusza do przeglądania każdego sklepu z osobna.

O wszystkich nowych ofertach PS5 dowiadywałem się bezpośrednio z naszego działu promocji. Wchodziłem w link dokładnie wtedy, kiedy pojawiał się na naszej stronie. W znacznej większości przypadków miałem wówczas szansę zgarnąć konsolę dla siebie.

PS5 kupimy bez problemu, ale jest jeden warunek

Niestety, wszystkie łatwo dostępne oferty dotyczyły zestawów. Dla mnie nie jest to problemem, bo i tak nie mam zbyt wielu gier na poprzednią generację Sony. Trudniej mi więc zgarnąć powtórkę i martwić się o potencjalny problem z pozbyciem się gry.

Zdaję sobie sprawę z tego, że na next-geny polują też osoby z całkiem zasobną biblioteką gier. Warto jednak wspomnieć, że w naszym kraju nie ma oficjalnych zestawów od Sony, z których gry byłyby nieprzeznaczone do odsprzedaży. Oznacza to, że jeśli kupicie zestaw z grą, którą macie w swojej kolekcji, to możecie ją sprzedać bez żadnego problemu.

Zestawy oferowane przez sklepy są często droższe względem produktów kupowanych osobno, ale ich sprzedaż pozwoli Wam nieco odrobić straty. W efekcie otrzymacie konsolę, nową grę i ewentualnie tytuł, którego możecie się pozbyć w dowolny sposób. Oczywiście będzie to wymagać od Was dodatkowego nakładu czasu, ale jeśli bardzo zależy Wam na next-genie, to chyba jest to gra warta świeczki

Ofert na portalach aukcyjnych wciąż jest okropnie dużo

Dostępność PS5 jest u nas mniejszym problemem, niż się wydaje

Polacy i tak wcale nie mają najgorzej. W USA i Wielkiej Brytanii praktycznie nie da się zgarnąć swojego egzemplarza konsoli. Resellerzy wykupują sprzęt w ciągu paru sekund, a niekiedy robią to nawet przed oficjalnym udostępnieniem ofert przy pomocy specjalnego oprogramowania.

W naszym kraju również są oni obecni, ale wygląda na to, że sami się zwalczyli. Moje niedawne rozeznanie na Allegro pokazało, że ofert sprzedaży z drugiej ręki jest tak dużo, że potencjalni resellerzy i tak nie zarobią na odsprzedaży konsoli więcej niż maksymalnie kilkaset złotych.

Dodatkowo sami gracze zaczęli walczyć z Januszami biznesu. Natknąłem się niedawno na kilka aukcji, na których sprzedawane są zdjęcia konsol. Bynajmniej nie działają one na szkodę graczy, a właśnie resellerów polujących na sprzęt w niskiej cenie. Informacja o sprzedaży zdjęcia pojawia się w opisie i jest wyraźnie zaznaczona tak, aby ofiarą oszustwa nie padł człowiek, a bot polujący na atrakcyjne oferty.

Wkrótce kupienie konsoli nie będzie dużym problemem

Już teraz bardziej uważni gracze mogą zgarnąć PS5 bez większych komplikacji. Zestawy pojawiają się co chwilę, a niektóre sklepy wrzucają konsole bez gier do swoich ofert. Nie ma ich jednak zbyt wiele i wciąż są towarem deficytowym.

Sony już szykuje kolejne dostawy i w walkę z kiepską dostępnością sprzętu zaangażował się nawet prezydent USA. Może być tylko lepiej i podejrzewam, że w ciągu kilku miesięcy kupimy konsole w tańszych zestawach bez większego kłopotu. No chyba, że nagle zdarzy się coś, co mocno zaburzy dostawy.

Niemniej jeśli nieco zwiększycie swój budżet na next-gena i macie trochę wolnego czasu, który poświęcicie na sprzedaż niechcianych tytułów, to przy odrobinie szczęścia możecie kupić PS5 w zestawie bez większego problemu. Obserwujcie naszą stronę, bo regularnie wrzucamy na nią nowe oferty z różnych sklepów.

