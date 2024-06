Zła wiadomość dla fanów Splinter Cell, którzy nie mogą doczekać się prezentacji remake’u

Z dwojga złego lepiej, aby twórcy w spokoju przygotowali dzieło godne tej marki, a dopiero potem je pokazali, gdy już będą gotowi. Inaczej falstart mógłby być odebrany przez fanów niezwykle negatywnie.

Splinter Cell Remake bez pokazu

Ubisoft już potwierdzał, że trwają prace nad remake’iem kultowego arcydzieło dla fanów tajnych szpiegowskich operacji i skradanek. Gra mogła jednak mieć sporo problemów, ale ostatnie przecieki zapowiadają wręcz mechaniki, których do tej pory nie widzieliśmy w żadnej grze. Jeśli się uda, fani Sama Fishera mogą otwierać szampana. Lecz jest jedno “ale”.

Dziś raczej nie liczcie na to, że zobaczycie grę w akcji. Ubisoft organizuje swoje kolejne wydarzenie w tym roku, sklupione na najbliższych premierach studia. Wiemy, że na Ubisoft Forward zobaczymy na pewno Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed Shadows i… być może nawet Beyond Good & Evil 2 (Ubi podobno ma gotowy trailer od dłuższego czasu). Dalej nie wiemy, co z serią Far Cry, ale przydałoby się, aby korporacja coś “ruszyła” w tym temacie.

Jedną z najbardziej oczekiwanych gier francuskiego giganta jest jednak odświeżenie Splinter Cella. Seria powraca, ale najwyraźniej nie na nadchodzącym wydarzeniu. Insider Shinobi602 twierdzi, iż gra nie dostanie teraz pokazu, bo potrzebuje “więcej czasu”. To dziwne twierdzenie, skoro tytuł powstaje już długo. Mimo wszystko przeciek ten może nie okazać się prawdziwy, lecz do tej pory Shinobi miał celne strzały.

Ubisoft Forward 2024 odbędzie się już dziś (tj. 10 czerwca 2024 roku) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Konferencję zobaczycie m.in. na YouTube – dzięki linkowi poniżej.

Źródło: Reddit