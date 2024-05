Wiemy, jakie gry zostaną pokazane na Ubisoft Forward. Nie zabraknie największego hitu

Do wydarzenia Ubisoft Forward pozostało już niewiele czasu. Popularny wydawca z Francji szykuje się do prezentacji kilku ciekawych tytułów, wśród których nie zabraknie dwóch najważniejszych premier tego roku z jego portfolio. Pora się szykować – my już wiemy, co będzie nam dane zobaczyć w czerwcu.

Ubisoft Forward — co wiemy o nadchodzącym wydarzeniu?

Ubisoft, jak na ogromnego wydawcę i twórcę gier przystało, będzie już niedługo organizować kolejną edycję swojego wydarzenia. Event o nazwie Ubisoft Forward to okazja do zaprezentowania nie tylko nowości z portfolio firmy, ale również podgrzania nastrojów i emocji przed debiutami poszczególnych gier. Tym razem wydarzenie odbędzie się pod znakiem trzech głośnych gier, z których jedna zdążyła już pojawić się na rynku.

Mowa oczywiście o XDefiant, czyli grze mającej ogromne ambicje zostania jedną z najważniejszych sieciowych strzelanek. Produkcję możecie już ogrywać i zdecydowanie warto – na serwerach zameldowało się sporo graczy i jak do tej pory idzie im świetnie. Wydarzenie Ubisoftu będzie dobrą okazją do zaprezentowania nadchodzących nowości i planów na rozwój produkcji.

Przejdźmy jednak do dwóch dań głównych. Najwięcej osób z pewnością czeka na więcej informacji na temat Assassin’s Creed Shadows. Seria zabierze nas w tym roku do odległej Japonii, gdzie będziemy śledzić losy dwójki głównych bohaterów. Gry nie zabraknie na pokazie i my na pewno zobaczymy coś nowego. W końcu premiera już 15 listopada.

Join us June 10 for #UbiForward live from LA at 12PM PDT / 9PM CESThttps://t.co/J57PvO5eiX pic.twitter.com/f9KHG5tgT9 — Ubisoft (@Ubisoft) May 30, 2024

Poza nową częścią Assassin’s Creed nie zabraknie również Star Wars Outlaws. Wyczekiwana gra w popularnym uniwersum zadebiutuje na sam koniec kwietnia, obiecując nam zupełnie nowe doświadczenie w galaktyce pełnej handlarzy, przemytników i nie tylko. Jakiś nowy gameplay pasowałby idealnie…

Impreza Ubisoftu rozpocznie się już 10 czerwca. Warto śledzić stream, bo dla oglądających przewidziano nagrody. Już 15 minut obecności na transmisji zagwarantuje nam dodatek do gry Rainbow Six Siege, a wraz z upływem czasu odblokowane zostaną kolejne pułapy rzeczy za darmo. Najwięcej przewidziano dla tych, którzy oglądać będą przez godzinę. Ci gracze otrzymają Alfę Romeo 33 Stradale do The Crew Motorfest i dodatki do AC: Shadows.

Źródło: Ubisoft