Sony chce oficjalnie przejąć firmę-matkę From Software. Pojawiło się oświadczenie

To już nie są wyłącznie plotki. Sony chce naprawdę wykupić Kadokawa Corporation, czyli firmę-matkę From Software, twórców Bloodborne czy Elden Ring.

Przejęcie całej spółki Kadokawa, która obejmuje nie tylko branżę gamingową, ale również i komiksową czy filmową to ruch na miarę gigantycznego wykupienia Activision Blizzard przez Microsoft. No… prawie. Skala jednak jest mniejsza, choć w oczach graczy to właśnie From Software jest powszechnie szanowanym i uwielbianym producentem.

Sony oficjalnie chce kupić Kadokawa Corporation

Początkowo w sieci pojawiały się jedynie przecieki i pogłoski o rzekomej chęci przejęcia Kadokawa Corporation przez Sony. Japoński gigant chciałby w ten sposób pozyskać nie tylko wiele assetów korporacji, ale przede wszystkim pochłonąłby From Software. Z pewnością kojarzycie jedno z najpopularniejszych i najbardziej uwielbianych studiów deweloperskich w historii. Ojcowie marki Dark Souls, Elden Ring czy Bloodborne, a w zasadzie całego gatunku soulslike są teraz na wyciągniecie ręki (z kasą) Sony.

Gracze trochę się tego obawiają, ale może nie będzie aż tak źle? Teraz zresztą to i tak bez znaczenia, bo pojawiło się oficjalne oświadczenie Sony. O tym, że plotki są prawdziwe, wiemy od jakiegoś czasu, bo Kadokawa również je potwierdziła. Sony zrobiło to samo, choć powstrzymuje się od dalszych komentarzy.

To prawda, że złożyliśmy wstępną deklarację dotyczącą naszych zamiarów. Będziemy wdzięczni za powstrzymanie się od dalszych komentarzy. – informuje Sony

Jak na razie to wszystkie informacje, jakimi dysponujemy. Atmosfera w studio jest podobno całkiem niezła, bo część pracowników byłaby zadowolona z takiego obrotu spraw. Analityk finansowy Takahiro Suzuki donosi, że niektórzy pracownicy From Software nie są zadowoleni z działań obecnego prezesa. Przejęcie przez Sony mogłoby oznaczać, że w pierwszym ruchu wymienią właśnie CEO.

Źródło: Twitter