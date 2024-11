Sony “zepsuje” From Software? Fani studia boją się przejęcia

Japoński gigant miałby wyrazić chęć przejęcia całej spółki Kadokawa Corporation, w skład której wchodzi właśnie cenione studio twórców gatunku soulslike i hitu za hitem, czyli From Software. Co ciekawe, Kadokawa przyznała, że plotki te są faktycznie prawdziwe. Nie oznacza to jednak, że to takiego przejęcia dojdzie, bo nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje.

Sony “zabije” kreatywność From Software?

From Software w przeszłości pracowało z Sony choćby nad Demon’s Souls czy szalenie popularnym Bloodborne. W teorii możliwość przejęcia zasłużonych twórców przez PlayStation mogłaby oznaczać, że faktycznie uda się powrócić do tego gotyckiego świata koszmarów. Problem w tym, że niekoniecznie mogłoby się tak stać, a – zdaniem graczy – From Software mogłoby stracić “niezależność” i “wolną rękę” właśnie przez zakusy wielkiej korporacji. Na Reddicie niektórzy sprzeczają się o potencjalne przejęcie i co to może oznaczać dla studia. Sony, wedle internautów, mogłoby “zabić kreatywność” twórców.

Zresztą, takie obawy nawet nie dziwią. Jak na razie From Software ma pełną artystyczną dowolność co do tworzonych przez siebie tytułów. To po prostu zasłużone studio, któremu osobliwe podejście zjednało fanów. Gracze obawiają się, że From Software mogłoby zostać zmuszone do tworzenia remasterów (w co wątpię, bo to zdecydowanie nie jest ich specjalność), czy wymusić pełną monetyzację w ich tytułach. Ponadto zawsze istnieje szansa, że gry stałyby się wtedy ekskluzywne (przynajmniej konsolowo) na PlayStation.

I choć faktycznie wiele osób wyraża zaniepokojenie, to jednak nic nie zostało przesądzone. Nie ma sensu się martwić na zapas. Szczególnie że Sony docenia też swoich twórców z sukcesami. Neil Druckmann z Naughty Dog wielokrotnie podkreślał, że studio ma wolną rękę i pełną kreatywność pod zwierzchnictwem japońskiego giganta.

