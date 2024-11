Sony naprawdę chce kupić From Software i całą spółkę. Firma-matka potwierdza

Wygląda na to, że Sony faktycznie przymierza się do przejęcia firmy-matki From Software, Kadokawa Corporation. Firma opublikowała oświadczenie.

Niedawno internet gamingowy zatrząsł się w posadach, gdy okazało się, że Sony chce najwyraźniej dotkliwie odpowiedzieć na przejęcie Activison Blizzard. Kadokawa Corporation to prawdziwy moloch. Gracze powszechnie kochają szczególnie jedną z ich firm – twórców Elden Ring, Bloodborne i całego gatunku soulslike, From Software.

Sony chce przejąć Kadokawa Corporation

W sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie korporacji. Potwierdza ona tym samym, że japoński gigant faktycznie wyraził zainteresowanie przejęciem firmy. Problem w tym, że to typowo informacyjna notka, potencjalnie skierowana do akcjonariuszy, a nie dokument, który mógłby rzucić nowe światło na sprawę.

Pojawiło się kilka artykułów na temat przejęcia Kadokawa Corporation (zwanej dalej „Spółką”) przez Sony Group Inc. Informacje te nie zostały jednak ogłoszone przez Spółkę. Spółka otrzymała wstępny list intencyjny w sprawie nabycia akcji Spółki, ale w chwili obecnej nie podjęto żadnej decyzji. Jeśli pojawią się jakiekolwiek fakty, które powinny zostać ogłoszone w przyszłości, ogłosimy je w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. – czytamy w liście

Także wiemy, że Sony z całą pewnością wysłało swoją propozycję do rozważenia, ale nie brzmi to tak, jakby Kadokawa chciała zostać przejęta lub też podchodzi do tego w jakiś konkretny sposób. Po prostu wiadomo już, że przecieki mówiły prawdę, ale nie oznacza to, że Sony faktycznie nabędzie całą tę korporację.

W skład Kadokawa Corporation wchodzi wielu producentów i zespołów deweloperskich oraz firm, które nie tylko zajmują się gamingiem. Choć przede wszystkim słyną z tego, że posiadają znaczy udział we From Software, produkują również filmy, seriale, wydają książki czy komiksy. Są też właścicielami Dwango, sporej japońskiej firmy telekomunikacyjnej i medialnej, zarządzającej m.in. popularnym serwisem do przesyłania treści video Niconico.

