Sniper Ghost Warrior Contracts 2 z krwawym gameplayem i garścią informacji. Gra będzie tania

W sieci pojawiła się nowa rozgrywka ze Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Poznaliśmy też konkrety dotyczące m.in. ceny tytułu i jego wydajności na najnowszych konsolach.

Opublikowane przez CI Games wideo trwa niecałe dwie minuty, ale to wystarczyło, by wzbudzić zachwyt i entuzjazm wśród sympatyków serii. Widać to chociażby w komentarzach pod filmem.

Materiał skupia się na prezentacji miejsca akcji. Tym razem twórcy zabiorą graczy na Bliski Wschód, a konkretnie do Kuamar. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak ma na imię główny bohater produkcji. Oto, jak CI Games opisuje lokację i protagonistę:

Kuamar, miejsce akcji SGWC2, to region położony na Bliskim Wschodzie, pomiędzy granicami Libanu i Syrii. Kraj od 20 lat jest pod rządami brutalnego dyktatora Omara Al-Bakra i jego żony Bibi Rashidy. Ktoś musi z tym skończyć… Gracze wcielają się w Ravena, który po otrzymaniu danych wywiadowczych od Koordynatora, zaczyna wykonywać zlecenia w coraz nowszych lokacjach, by obalić zbrodniczy reżim i jego przestępczą działalność.

Oprócz miejsca akcji gameplay pokazuje to, co jest głównym wyznacznikiem serii, czyli mierzenie z dystansu i eliminację wrogów. Nie mogło zabraknąć efektownego lotu pocisków i mocnych momentów, takich jak rozbryzgujące się głowy. Z tego powodu nie polecamy oglądać filmu osobom niepełnoletnim.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – cena i wydajność na nowych konsolach

Gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksa One i Xboksa Series X/S, celując w datę 4 czerwca. W kwestii daty debiutu oświecono nas już wcześniej, a teraz poznaliśmy cenę SGWC2. Osoby, które grają na którejś z konsol, zapłacą za tytuł 149,99 złotych, natomiast na pecetach nabieranie, że się tak wyrażę, dystansu do pewnych spraw ma kosztować 99,99 złotych. W porównaniu z tym, co zazwyczaj przychodzi nam zapłacić za produkcję na premierę, jest to bardzo dobra cena.

Przy okazji Kenton Fletcher z CI Games w niedawnej rozmowie z Gamingbolt.com wyjawił, że na PS5 i Xboksie Series X nowy Sniper będzie działał w 4K i 30 FPS (posiadacze Series S odpalą produkcję w trybie 1080p). Twórcy pracują też nad odrębnym trybem, który pozwoli cieszyć się tytułem na PS5 i Xboksie Series X w 2K i 60 klatkach na sekundę.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.