Polski „Bankiet u Rzeźnika” również w PS Plus. Znana strzelanka z dodatkiem

Fani gier akcji z pewnością ucieszyli się, że polska strzelanka rozgrywająca się na Bliskim Wschodzie wejdzie do oferty PS Plus na wrzesień. Wraz z nią otrzymamy darmowy dodatek.

Polacy mogą być zadowoleni z nadchodzącej oferty PS Plus wrzesień 2023 dla progu Extra i Premium. W tym niższym dostaniemy bowiem aż dwie gry, które stworzyli nasi rodacy. Mamy przecież This War of Mine: Final Cut oraz Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Tutaj skupię się na strzelance od studia CI Games, którą otrzymamy w Plusie wraz z dodatkiem Bankiet u Rzeźnika.

W PS Plus rozegramy Bankiet u Rzeźnika, czyli co?

Bankiet u Rzeźnika to spory dodatek do drugiego Snajpera, który został wydany tuż po premierze gry jeszcze w 2021 roku. Co ciekawe, było to darmowe DLC, które zostało później zintegrowane z podstawką. Zatem pobierając z PlayStation Plus grę Sniper Ghost Warrior Contracts 2, pobierzemy od razu wspomniany dodatek. Potwierdza to zresztą sam deweloper w komunikacie prasowym.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zawita do PlayStation Plus Extra wraz z rozszerzeniem Butcher’s Banquet. CI Games

Przypominamy, że akcja dodatku rozgrywa się w malowniczej części pustyni Kuamar, która obejmuje spokojne oazy, imponujące wodospady i starożytne świątynie. Nie jedziemy tutaj jednak na wakacje. Będą nowe kontrakty i naprawdę trudne cele do zrealizowania. W następstwie zamieszek, w Kuamar pojawiło się nowe zagrożenie. Ruchem kieruje osławiony Mahmoud Zarza… znany również jako „Rzeźnik”. Jest nieprzewidywalny i niebezpieczny, no… ale chyba dacie mu radę?

Poniżej możecie zobaczyć trailer dodatku: