Znamy datę premiery Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Nowy gameplay wygląda znakomicie

CI Games potwierdziło termin debiutu Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Gra ukaże się w czerwcu i otrzymała bardzo dobry zwiastun rozgrywki.

Polskie CI Games mocno się rozwinęło na przestrzeni ostatnich lat. Sequel Lords of the Fallen budzi wielkie nadzieje, a seria Sniper Ghost Warrior wyrosła na bardzo kompetentny cykl strzelanek.

Nowa odsłona snajperskich działań zbliża się do premiery i w końcu poznaliśmy konkretny termin debiutu.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ukaże się w czerwcu

Nowy zwiastun gry potwierdza, że tytuł trafi na rynek 4 czerwca bieżącego roku. Contracts 2 zostało jakiś czas temu opóźnione o kilka miesięcy. To dobry ruch i chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że wystarczy nam już niedopracowanych tytułów na rynku.

Akcja gry zabierze nas na Bliski Wschód, gdzie wejdziemy w buty żołnierza imieniem Raven. To po prostu kolejna produkcja o snajperze i wygląda dokładnie tak, jak można by się spodziewać. To kolejny Ghost Warrior i podobieństwa do poprzedników widać na pierwszy rzut oka.

Przy okazji CI Games podrzuciło graczom bardzo brutalny zwiastun. Możemy rzucić okiem na rozgrywkę oraz kilka lokacji, które znajdą się w grze. Wygląda to bardzo dobrze.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 to kontynuacja znanej formuły

Opublikowany przez CI Games zwiastun pokazuje, czego możemy spodziewać się po grze. Znana dla serii formuła powraca i dobrze, bo po co mocno zmieniać coś, co nadal działa.

Pierwsze Contracts zebrało pozytywne oceny i choć nie było wielkim hitem, to przyjęło się dobrze. Grę męczyły błędy i drobne problemy techniczne, więc przesunięcie sequela jest dobrą wiadomością dla fanów. Im więcej czasu dla deweloperów, tym lepiej.

Dodatkowo w sieci pojawiły się ciekawe szczegóły na temat gry. CI Games podaje, że gracze mogą szykować się na bardzo otwartą rozgrywkę. W grze znajdzie się pięć sporych, sandboxowych map. Co więcej, każde zadanie można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Gracze lubujący się w szlifowaniu umiejętności będą zachwyceni.

Przy okazji twórcy zaznaczają, że wprowadzili sporo ulepszeń dla formuły gry. Przeciwnicy są bardziej inteligentni, a strona wizualna doczekała się sporej aktualizacji. Zapowiada się świetnie i mam nadzieję, że oczekiwania graczy zostaną spełnione.

Snajperskie produkcje mają swoje grono fanów i moim zdaniem seria Ghost Warrior jest chyba najlepszym tego typu tworem na rynku. Sniper Elite ostatnio nieco się gdzieś zagubiło, a podobnych gier nie ma przecież wcale tak dużo. Kiedyś cieszyły się znacznie większa popularnością. Pora uzbroić się w cierpliwość i czekać na premierę.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zmierza na PC, Xbox One, Xbox Series oraz PS4 i PS5.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.