TOP 10 serii gier, które potrzebują zmian. I to od zaraz!

Historia Sniper Ghost Warrior zaczęła się od otwartego świata, a skończyła na zleceniach w zamkniętych lokacjach. W pewnych kategoriach zabawy była to zmiana na plus, ale czy odmieniła serię nie do poznania? Skądże, nawet dobrze przyjęty Contract 2 ma dwie twarze. Kiepskie AI, powtarzalne misje skradankowe, nierówną oprawę graficzną, glitche, sztywne animacje i brak ręcznego zapisu gry mocno zachęcają do zwrotu na Steam. Z drugiej strony mamy misje „dalekiego zasięgu”, ciekawe wyzwania, intuicyjny system strzelania, gadżety jak z opowieści Jamesa Bonda. Gdyby zważyć plusy i minusy otrzymalibyśmy co najwyżej przeciętny symulator snajpera, o którym dość szybko można zapomnieć. Dobrze by było, gdyby polskie studio pochyliło się nad koncepcją gry oraz ograniczeniem błędów. Zdaje się, że to, co w niej najlepsze, to bycie snajperem i testowanie umiejętności strzeleckich, więc niech to stanowi jej główny rdzeń.