Premierowy zwiastun Silent Hill Ascension. „Zagramy” już za kilka dni, także na PS4 i PS5

Genvid wraz z Konami, Behaviour Interactive i Bad Robot wypuścili premierowy zwiastun nowego medium w postaci Silent Hill Ascension. Piszę „medium”, bo ciężko określić, czym to dokładnie jest. Tak naprawdę to niby gra, ale tak naprawdę internetowy serial, w którym widzowie będą mieć realny wpływ na to, jak potoczą się losy postaci. Intrygujące, ale nadal ciężko uznać to za grę, a raczej należy traktować jako swoisty eksperyment, który na dodatek średnio podoba się fanom Silent Hilla.

Na szczęście nie będziemy musieli nic płacić za dostęp, a pierwszy odcinek obejrzymy już wkrótce. Jak pisałem wcześniej, seria zadebiutuje idealnie na Halloween, tj. 31 października 2023 roku. Pierwszy odcinek mamy obejrzeć za pośrednictwem urządzeń opierających się na iOS i Android, a także w przeglądarkach internetowych i, co ciekawe, na PS4 i PS5.

Współpraca PlayStation z Genvid zaowocowała dostępnością dedykowanej aplikacji do oglądania produkcji właśnie na konsolach od Japończyków. Wcześniej nie było o tym mowy, więc jest to swego rodzaju nowość. No ale dobra – poniżej znajdziecie nowy trailer.

„Nigdy wcześniej nie było takiego doświadczenia jak Silent Hill Ascension. Nie jest to gra, ale interaktywny serial streamingowy, który będzie się zmieniał wraz z decyzjami podejmowanymi przez widzów. Chociaż jestem producentem wykonawczym tego tytułu, nie wiem, jak się zakończy. To leży w waszych rękach” – obiecują twórcy.