Silent Hill 2 Remake na porównaniu z oryginałem | Newsy - PlanetaGracza

Silent Hill 2 Remake zapowiada się coraz lepiej – tym razem za sprawą budzącego spore nadzieje fragmentu rozgrywki, a jednocześnie porównania z oryginałem sprzed ponad 20 lat.

Silent Hill 2 Remake vs Silent Hill 2

Laura, ta krnąbrna dziewczynka, jeszcze przeszło 20 lat temu doprowadziła do zamknięcia Jamesa z makabrycznym, obrzydliwym potworem Flesh Lips. Fani z pewnością pamiętają tę sekcję, w której trzeba było strzelać w dyndającego u sufitu stwora złożonego z rozłożonego w zakratowanym łóżku ciała z ustami. Symbolika symboliką, ale niegdyś nie była to szczególnie emocjonująca walka, choć zdecydowanie zapadająca w pamięć.

Sekcja ta rzecz jasna powraca w remake’u, a na kanale PlayStation znajdziemy najnowszy gameplay. Pokazuje on ciekawe porównanie, jak przez ponad 20 lat zmieniła się gra. Widać tam oryginalną potyczkę z bossem oraz jej nowe wydanie. Bloober Team tym razem zaserwował fanom nieco inną walkę, ale chyba nawet… nieco lepszą. A przynajmniej nie skupioną na ostrzeliwaniu stóp.

Wiadomo, że w grze zmieniło się wiele i to nie tylko pod względem oprawy. Teraz za graczem podążą przyczepiona do pleców kamera z trzeciej osoby (wzorem remake’ów Resident Evil). Krakowskie studio odświeżyło system walki, dorzuciło więcej Silent Hill do zwiedzania i obiecało nieco inaczej podejść do części wydarzeń fabularnych.

Tak czy inaczej – premiera gry już niebawem. Silent Hill 2 Remake debiutuje na PS5 i PC już 8 października 2024 roku, ale posiadacze droższej edycji mogą grać dwa dni wcześniej. Co więcej, recenzje mają pojawić się już 4 października.

Źródło: YouTube