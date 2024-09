Seria Silent Hill od lat kojarzy nam się z PlayStation. Nie dziwi zatem, że dla Konami w przypadku Silent Hill 2 Remake priorytetem była wersja na konsolę PS5. Nowa wersja gry ukaże się również na PC, co ma być zasługą… Polaków. Twórcy z Bloober Team długo namawiali Japończyków, aby gra pojawiła się również na komputerach. Sądząc po zainteresowaniu graczy, była to dobra decyzja.

PC i PS5, czyli Silent Hill 2 Remake nie tylko na PlayStation

Na niedługo przed premierą Silent Hill 2 Remake twórcy gry zdradzają coraz więcej szczegółów. Co ciekawe, nie tylko dotyczących samej rozgrywki, ale również zakulisowych rozmów, które polscy deweloperzy prowadzili z Konami. Okazuje się, że wersja na PC pojawi się właśnie dzięki Bloober Team. Jak powiedział Piotr Babieno w wywiadzie dla serwisu Bankier, studio musiało długo walczyć z Japończykami, aby gra ukazała się również na komputery. Początkowo Konami zakładało premierę wyłącznie na PlayStation 5.

Deweloperzy z Bloober Team wiedzieli jednak, że PC pozwoli dotrzeć do większej liczby graczy, co znacząco zwiększy przychody z gry — a to opłaca się zarówno wydawcy, jak i im, czyli deweloperom. Dobra przedsprzedaż na Steam wskazuje na to, że decyzja była jak najbardziej słuszna.

Silent Hill 2 to zdecydowanie gra, która od samego początku była kojarzona z marką PlayStation. Na samym początku musieliśmy bardzo naciskać na Konami, aby skupiło się na PC. Dla nich głównym rynkiem jest PlayStation, ale patrząc na zainteresowanie na platformie Steam, wydaje się, że powinna to być również udana premiera. Piotr Babieno z Bloober Team

Zobacz też: Najlepsze bijatyki wszechczasów. Te gry to prawdziwa sztuka… walki

To nie wszystko. Deweloperzy zapowiadają, że to nie koniec współpracy z Konami. Ta do tej pory układała się bardzo dobrze i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości pojawią się inne, równie ciekawe projekty. To cieszy, że polski deweloper korzysta na współpracy z japońskim wydawcą, a obie strony są w dobrych relacjach. Możliwe, że czekają nas inne remake’i – na przykład trzeciej odsłony serii.

Na razie zostaje nam jednak czekanie na wyczekiwaną premierę drugiej odsłony na nowo. Ta pojawi się na rynku już niedługo, bo 8 października.

Źródło: wccftech.com