Ogromny sukces Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Liczby mówią same za siebie

W sieci pojawiło się oficjalne podziękowanie twórców z From Software dla graczy, którzy rozpoczęli przygodę w Shadow of the Erdtree. Najnowsze DLC do Elden Ring osiągnęło świetny wynik sprzedażowy i potwierdza, że fanów soulslike’ów jest wielu i mają się dobrze.

Shadow of the Erdtree – świetna sprzedaż

Najnowsze DLC do Elden Ring, czyli dodatek Shadow of the Erdtree można śmiało nazwać sukcesem. Chociaż gra miała pewne trudności na początku (więcej tutaj), to nie sprawiło to większych problemów podczas sprzedaży. Był to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych dodatków do gry, jaki miał premierę w ostatnich latach. Fani stanęli na wysokości zadania, a sprzedaż nie pozostawia złudzeń — mamy sukces.

Taką informacją podzielili się twórcy na portalu X. Opublikowali grafikę z podziękowaniami dla tych graczy, którzy zdecydowali się rozpocząć przygodę w omawianym DLC. Co ciekawe, dodatek sprzedał się w aż 5 milionach egzemplarzy — i to w zaledwie 3 dni od premiery. Do tej statystyki wliczają się wszystkie platformy, na których jest dostępny. Mowa zatem o PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S:

To the many who tread the path left by Kindly Miquella, we extend our heartfelt gratitude.#ELDENRING pic.twitter.com/0dXflKgmXB — ELDEN RING (@ELDENRING) June 27, 2024

Mimo dobrej sprzedaży dodatek ma jeszcze długą drogę, aby doścignąć podstawkę. Ta wyszła na rynek na początku 2022 roku i trafiła do ponad 25 milionów nabywców. Jak na tak specyficzny i wymagający tytuł, jest to wynik wprost genialny.

