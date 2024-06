From Software z ważnym komunikatem. Elden Ring to ostatnia taka gra

Elden Ring to wyjątkowa gra, nie tylko w portfolio From Software, ale na rynku jako takim. Tytuł otrzymał wiele nagród, a niedawno został rozszerzony o potężne DLC. Teraz twórcy wyjawili, że to ostatni taki projekt w ich wykonaniu. Osiągnięta została bowiem granica. O co konkretnie chodzi?

Elden Ring, czyli więcej nie ma już nic

Elden Ring od paru lat jest jedną z najpopularniejszych gier na PC i konsolach. Tytuł regularnie jest obiektem zainteresowania graczy, którzy spędzają z grą setki godzin. Niedawno pojawiło się rozszerzenie, które ponownie rozbudziło emocje graczy. Shadow of the Erdtree okazało się być sukcesem, choć nie obyło się bez potknięć. Ostatecznie i tak można mówić o genialnym DLC i kolejnym udanym ruchu ze strony From Software. No dobra, ale co dalej?

Gracze, co nie powinno nikogo dziwić, zaczęli snuć wyobrażenia na temat kolejnej gry studia. W jaki sposób tej uda się przebić osiągnięcia Eldeńskiego Kręgu? Czy będzie, więcej, lepiej, bardziej? Okazuje się, że niekoniecznie. Głos w sprawie zabrał główny twórca, czyli Hidetaka Miyazaki. Jego zdaniem, studio osiągnęło już granicę tego, co może dokonać:

Jeśli chodzi o skalę, powiedziałbym, że w miejscu, w jakim znajduje się teraz From Software, Elden Ring jest granicą. Wykorzystaliśmy wszystkie nasze zasoby, talent i pracę. Mam pewne obawy, jeżeli chodzi o zwiększenie skali. Hidetaka Miyazaki

To oznacza, że celem teraz nie będzie przebicie wielkości i skali gry, a zwrócenie się w innym kierunku. Twórca zasugerował, że jedną z opcji jest tworzenie kilku projektów jednocześnie. Nawet, jeżeli będą to gry “mniejsze”.

Źródło: The Guardian