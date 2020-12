SEVEN: Enhanced Edition za darmo, ale tylko przez dwa dni

Humble Store rozdaje słynnego RPG-a od Fool’s Theory. By zdobyć grę, trzeba się spieszyć: oferta trwa 48 godzin – lub do wyczerpania zapasów.

Ulepszona wersja Seven: The Days Long Gone jest kolejną darmoszką, obok której nie sposób przejść obojętnie. Na odebranie tytułu mamy w momencie pisania tego newsa jeden dzień i 20 godzin. Wszystko, co trzeba zrobić, to wejść na tę stronę, zalogować się i kliknąć zielony przycisk Get the Game. Warto wspomnieć, że niezbędne jest posiadanie konta na GOG.com, bo to do niego zostanie przypisana produkcja.

Seven: The Days Long Gone to skradankowy RPG z widokiem w rzucie izometrycznym. Za stworzenie tytułu odpowiada polskie studio Fool’s Theory, złożone z byłych pracowników CD Projekt RED. Wcielamy się w złodzieja o imieniu Teriel, który zostaje zesłany na wyspę, gzie ma za zadanie wykonać sekretną misję. Enhanced Edition to poprawiona wersja RPG-a, który nie ustrzegł się paru niedociągnięć.

A skoro o rozdawaniu gier mowa, to pod koniec zeszłego tygodnia pisaliśmy chociażby o darmowym Wiedźminie dla użytkowników GOG Galaxy; natomiast od czwartku w Epic Games Store zgarniemy bez opłat Pillars of Eternity Definitive Edition oraz Tyranny Gold Edition, o czym informowaliśmy wcześniej tutaj.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.