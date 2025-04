„Nieudany projekt” za darmo na Steam. Gracze go jednak chwalą

Steam to najpopularniejsza platforma cyfrowej dystrybucji gier wideo. Codziennie pojawiają się tam dziesiątki gier, zaś my staramy się regularnie wyłapywać dla Was darmowe produkcje. Teraz przychodzimy z kolejnym ciekawym tytułem, który wszyscy zainteresowani mogą dodać do swojej biblioteki bez żadnych opłat.

Nowa gra za darmo na Steam. Zagraj w Iron Mandate

Mowa tutaj o dość nietypowej grze pod tytułem Iron Mandate. Jest to roguelike w steampunkowych klimatach, za którego stworzenie odpowiada niezależny deweloper Emerick Gibson. Produkcja oferuje unikalną rozgrywkę, która polega głównie na pilotowaniu gigantycznych, mechanicznych robali i niszczeniu absolutnie wszystkiego, co stanie nam na drodze do ostatecznego odzyskania tronu.

Twórca oddał nam do dyspozycji ponad trzydzieści różnych broni do walki i równocześnie obrony przed przeciwnikami. Stawimy też czoła ponad dwudziestu wyzwaniom, które przetestują nasze umiejętności. W grze dostępny jest również tryb versus dla maksymalnie czterech graczy w ramach lokalnego multiplayera. Iron Mandate wyróżnia się przede wszystkim surrealistyczną atmosferą i niestandardowym podejściem do tematu mechów – zamiast humanoidów, sterujemy tutaj bowiem ogromnymi mechanicznymi robalami.

Co ciekawe, w swoim post-mortem deweloper przyznał, że jego zdaniem Iron Mandate to „nieudany projekt”. Powodem są głównie ograniczenia czasowe, finansowe i problemy z podstawową mechaniką. Twórca udostępnił jednak grę za darmo, podkreślając, że „jest w pełni funkcjonalna i możliwa do ukończenia”, oraz że nadal jest z niej dumny. Mimo tego gra posiada aktualnie nieco ponad 115 recenzji i aż 94% to opinie pozytywne. Gracze chwalą kreatywność dewelopera i „chaotycznie satysfakcjonującą” rozgrywkę w grze. Niektórzy uznali nawet za zalety to, co twórca paradoksalnie uznał za wady.

Źródło: Steam