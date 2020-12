Epic Games Store szkuje święto dla fanów RPG! Sklep podaruje dwie rewelacyjne gry

Nawet jeśli Mikołaj nic nie włoży Wam nic do skarpety, nie musicie się smucić. Epic Games Store dostarczy Wam świetne produkcje RPG.

Gry, które zasilą konta wszystkich zainteresowanych w przyszłym tygodniu, to Pillars of Eternity Definitive Edition oraz Tyranny Gold Edition. Mamy do czynienia z najwyższą ligą produkcji role-playing games. Pierwsza z nich ma na metacriticu (noty recenzentów) ocenę 89%, natomiast druga 80%. Jeśli lubujecie się w świetnej historii i prowadzeniu walk z wykorzystaniem aktywnej pauzy, nie będziecie zawiedzeni.



Jeśli nadal macie wątpliwości czy tytuły warto dodać za darmo do Waszego koszyka, to zapoznajcie się z fragmentem naszej recenzji Pillars of Eternity:



Studio Obsidian Entertainment pokazało, że jest w doskonałej formie dostarczając graczom fenomenalny produkt, który z rozrzewnieniem będą wspominać sentymentalni gracze za kilka lat….Dawno żadna produkcja nie przykuła mnie tak do monitora jak kickstarterowy projekt, spełniający nie tylko wygórowane oczekiwania, ale i dający znacznie więcej.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.