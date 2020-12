Wiedźmin: Edycja Rozszerzona za darmo dla użytkowników GOG Galaxy

Polska platforma po raz kolejny rozdaje pierwszą część Wiedźmina w wersji Enhanced Edition. Jeśli do tej pory gra nie wpadła w wasze ręce, to koniecznie odbierzcie ją tym razem.

W oczekiwaniu na Cyberpunka 2077 można odświeżyć sobie początki komputerowej historii o Białym Wilku. Wiedźmin 1 jest aktualnie dostępny bezpłatnie dla wszystkich poprzez laucher GOG Galaxy (w sklepie widnieje stara cena gry, czyli 29,99 złotych). Wszystko, co trzeba zrobić, by zgarnąć tytuł za darmo, to zainstalować aplikację i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera z GOG.com.

Po uruchomieniu GOG Galaxy należy przejść do widoku „Ostatnie”. Zobaczymy tam baner z Wieśkiem – teraz wystarczy kliknąć przycisk „Tak, odbieram grę”, wyrażając zgodę na wiadomości i oferty z GOG.com. Produkcja tym sposobem pojawi się w naszej bibliotece i zostanie tam na stałe.

Wiedźmin miał premierę w 2007. W porównaniu do wersji podstawowej, Edycja Rozszerzona oferuje ulepszone dialogi i cut-scenki – ubogacono gestykulację bohaterów i nagrano na nowo ponad 5000 linijek tekstu. Oprócz tego odświeżenia doczekał się ekwipunek. Enhanced Edition dodaje też szereg modernizacji technicznych, takich jak skrócony czas ładowania i większa stabilność gry.

