Jeszcze więcej darmowego grania. Aż 6 nowych gier na Steam

Brakuje tytułów do ogrania? Nic nie szkodzi! Mamy dla Was kolejne darmowe gry, które pojawiły się w ostatnich paru dniach na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Zebraliśmy tym razem aż sześć produkcji, z czego każda daje od siebie coś innego i zapewnia świetne doświadczenia. Każdy raczej znajdzie coś dla siebie – od przygodówek i platformówek, aż po wyścigi i gry logiczne. Zapraszamy do lektury!

Gry za darmo na Steam

Crazy Cars to dynamiczna gra wyścigowa z szalonymi trasami i przerysowanymi pojazdami. Możemy rywalizować z AI lub też ze znajomymi w ramach trybu wieloosobowego. Wybieramy spośród różnych pojazdów, a także ulepszeń. Dalej mamy Doors, czyli przygodową grę logiczną, gdzie naszym zadaniem jest eksploracja pomieszczeń pełnych zagadek. Każde drzwi prowadzą tutaj do surrealistycznych lokacji.

Sisyphi to casualowa strategia inspirowana mitem o Syzyfie. Przeznaczona została dla dwójki graczy, którzy muszą ze sobą rywalizować. Przesuwamy głazy, pokonujemy kolejne przeszkody i przy okazji rozwiązujemy dość proste, ale równocześnie satysfakcjonujące łamigłówki.

Dalej mamy Le Code D’Athos, czyli grę opartą na walce mieczem. Przenosimy się tutaj do XVII-wiecznej Francji, gdzie jako tytułowy Athos musimy wykazać się determinacją i zostać mistrzem miecza. Fair and Square to dynamiczny roguelike typu bullet hell z elementami platformówki, zaś Kwyjibo Adventure to intrygujące połączenie turowej walki z emocjonującą historią.

Źródło: Steam