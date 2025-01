Serial The Last of Us może wprowadzić sporą zmianę względem gry

Drugi sezon serialu The Last of Us nadchodzi wielkimi krokami. Teraz w sieci pojawiają się ciekawe teorie związane z dość kluczową zmianą.

Ostrzegam, że poniższa część artykułu zawiera spoilery z The Last of Us Part II, jak i nadchodzącego, drugiego sezonu serialu (bo jest bezpośrednio oparty na grze). Jeśli więc jeszcze nie graliście i udało Wam się tak długo wytrzymać bez spoilerów, zaznaczam, że czytacie na własne ryzyko.

Serial The Last of Us pokaże Abby nieco inaczej?

Niedawno w sieci zadebiutował nowy zwiastun nadchodzącej produkcji, która powinna trafić do nas gdzieś w okolicach kwietnia 2025 roku. Zanim jednak do tego dojdzie, możemy zapoznać się z ciekawymi teoriami fanów. Wedle jednej z nich, widzowie serialu znacznie wcześniej poznają motywację Abby, niezwykle kontrowersyjnej bohaterki.

Jak wiadomo (oby!), dziewczyna ruszyła w pościg za Joelem, aby pomścić zabójstwo swojego ojca. To właśnie bohater z pierwszej części zastrzelił chirurga – ojca Abby – odpowiadającego za operację na Ellie. Joel w ten sposób chciał ją ochronić, co zresztą mu się udało. Nie wiedział jednak, że zmotywuje to Abby to wymierzenia mu kary, co w bardzo ciekawy – i odważny – sposób jest jednym z kluczowych elementów narracji gry Naughty Dog. W zwiastunie opublikowanym niedawno w sieci widzimy przeniesione z gry niemal 1:1 sceny, w których Abby dowiaduje się o śmierci ojca w szpitalu.

Szkopuł w tym, że w grze gracze dowiaduję się o motywacjach bohaterki dość późno, mniej więcej w połowie przygody, tuż po zakończeniu wątku Ellie w Seattle. Wprowadziło to nagły zwrot akcji i nadało inny wymiar postaci Abby. W serialu jednak widzowie najpewniej dowiedzą się tego wcześniej, potencjalnie nawet na samym początku historii. Ma to sens, bo zwrotu akcji i tak by nie było, a w ten sposób uda się nieco “usprawiedliwić” działania bohaterki, która wywołała taką burzę w sieci.

Drugi sezon The Last of Us opowie najpewniej połowę historii z The Last of Us Part II. Dopiero trzeci może poruszyć tak naprawdę drugą połowę tej opowieści, skupiając się właśnie na Abby. Informując o motywacjach bohaterki z wyprzedzeniem, twórcy mogliby uniknąć podobnego skandalu, co przy okazji gry.

