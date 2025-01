Nowy zwiastun 2. sezonu The Last of Us. Mrozi krew w żyłach i przybliża datę premiery

2. sezon serialu The Last of Us najwyraźniej zadebiutuje jakoś w kwietniu bieżącego roku. Sony pochwaliło się nowym zwiastunem wyczekiwanej serii.

Jeden z najlepszych seriali dostępnych na Max, a do tego wybitnie udana ekranizacja fantastycznie przyjętej gry komputerowej powraca. Na targach CES 2025 Sony nie tylko zapowiedziało jeszcze więcej ekranizacji swoich największych marek, ale pochwaliło się również kolejnym zwiastunem serialu The Last of Us.

Materiał wideo zobaczycie poniżej. Z góry uprzedzę, że jest… dobrze. Nie, serio, jest naprawdę dobrze, zresztą nie powinno być inaczej, skoro właśnie do tego przyzwyczaił nas już pierwszy sezon. Fani z pewnością mogą zacierać ręce. Nadal macie na szczęście czas, aby nadrobić historię opowiedzianą w drugiej części serii od Naughty Dog. Drugi zestaw odcinków serialu ma bezpośrednio opowiadać tę samą historię. Najwyraźniej została ona jednak podzielona na dwa sezony.

Co najważniejsze – poznaliśmy orientacyjną datę premiery pierwszego odcinka. Wygląda na to, że nie trzeba długo czekać, bo dostaniemy go już w kwietniu. Dokładna data niestety nie jest znana, także czekamy na więcej informacji. Zgadywać można, iż odcinki będą pojawiać się na platformie co tydzień. No dobra, no to pora na zwiastun. Bez zbędnego przedłużania, oto on:

Źródło: YouTube