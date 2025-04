Serial The Last of Us dostanie 3. sezon | Newsy - PlanetaGracza

Spokojnie – premiera już za rogiem! Wiemy, że w przeciwieństwie do gier, serial The Last of Us otrzyma znaczek „3”. Nie będzie jednak nową historią.

Już od dawna mówiono, że serial The Last of Us okazał się tak wielkim sukcesem HBO, że raczej na pewno otrzyma 3, a potencjalnie nawet i 4 sezon. Wszystkie mają pokrywać jedną grę – The Last of Us Part II. Drugi sezon hitowej produkcji to naprawdę tylko jedna część tego, co wcześniej mogli przeżyć gracze.

Serial The Last of Us oficjalnie z 3. sezonem

​HBO ogłosiło przedłużenie serialu „The Last of Us” na trzeci sezon, zaledwie kilka dni przed premierą drugiego sezonu, zaplanowaną na 13 kwietnia 2025 roku. Informacja ta została przekazana za pośrednictwem krótkiego wideo na platformie X, w którym pojawił się napis „Season 3 is coming”, który… no cóż, chyba nie pozostawia złudzeń.

Drugi sezon The Last of Us ma składać się z siedmiu odcinków i rozpocznie adaptację wydarzeń z gry The Last of Us Part II z 2020 roku. Akcja toczy się pięć lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu, śledząc losy Joela (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) w postapokaliptycznym Wyoming. Wprowadzenie postaci Abby (Kaitlyn Dever) oraz jej grupy wprowadza nowe wyzwania i konflikty, które zmieniają dynamikę relacji między bohaterami. Warto dodać, że fabuła ma nieco różnić się od tej z gier.

Choć szczegóły dotyczące trzeciego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione, wiadomo, że twórcy planują rozłożyć adaptację drugiej części gry na kilka sezonów. Mazin zasugerował, że historia może wymagać nawet czterech sezonów, aby w pełni oddać złożoność fabuły. W międzyczasie fani mogą oczekiwać premiery drugiego sezonu, który obiecuje pogłębienie wątków i wprowadzenie nowych, kluczowych postaci.

Źródło: PlayStationLifestyle