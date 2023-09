Serial Harry Potter ma „głębiej eksplorować książki”, ale długo na niego zaczekamy

Serial Harry Potter jest już rzeczą oficjalną. Max (czyli HBO Max) pracuje nad rebootem przebojowej serii filmów opartych na książkach J.K. Rowling. Jak to bywa z tą marką, kontrowersje pojawiły się tuż po ogłoszeniu prac. Sama pisarka wyśmiewa jednak jakikolwiek bojkot. Teraz o serialu wypowiedział się jego producent, David Heyman (za GamesRadar).

Serial Harry Potter lata przed nami

Najważniejsze słowa, które wypowiedział, dotyczą chęci producentów do stworzenia serialu, który jeszcze mocniej akcentować ma oryginalne historie z książek. Nic w tym dziwnego – mówimy o pozycji przewidzianej nawet na 10 lat. Każdy sezon ma być adaptacją kolejnej książki. Sezony będą więc zdecydowanie dłuższe od filmów, co pozwoli im na lepsze przedstawienie historii i postaci.

To dopiero początek. Nie zatrudniliśmy nawet scenarzysty, który zacząłby pisać. Jest trochę za wcześnie. Ale miejmy nadzieję, że [będzie to] coś wyjątkowego, co da nam możliwość zapoznania się z książkami i cieszenia się serialem, który dogłębniej zgłębia książki – stwierdził David Heyman

Wygląda więc na to, że nie ma sensu napalać się na szybką premierę lub więcej informacji. Kwestia powstania serialu to z pewnością wiele lat, a być może minie nawet kilka, zanim w ogóle ktokolwiek pojawi się na planie. Co ciekawe, Heyman obecnie pracuje nad filmem Wonka, przedstawiającym losy znanego z książek Roalda Dahla szefa cudownej fabryki czekolady. Producent dopatruje się pewnych podobieństw między tym filmem a przyszłym serialem Harry Potter.

W pewnym sensie miłość do Dahla była jednym z początków mojego zainteresowania Harrym Potterem. Istnieje połączenie. To rodzina, ale jest w niej lekceważenie. Jest w niej poczucie psoty i zabawy, które naprawdę lubię. – wyjawił producent

Cokolwiek by się nie działo – pozostaje mieć dobre myśli. Póki nie poznamy więcej konkretów, nie ma sensu wyrokować na temat serialu.