Max oficjalnie dostępne w Polsce. Player odchodzi do lamusa

Wszyscy subskrybenci HBO Max mogą już teraz udać się na nową stronę internetową (oraz pobrać stosowną aplikację na różne urządzenia), aby korzystać z dobrodziejstw serwisu Max. Jest to nowa platforma, która zastąpiła poprzednią ofertę grupy Warner Bros. Discovery w naszym kraju.

Jeśli chcecie poznać więcej informacji o starcie usługi w naszym kraju, polecam udać się do naszego kompendium wiedzy. Poniżej znajdziecie jedynie najważniejsze informacje związane ze zmianami.

A tych mimo wszystko trochę jest, bo przede wszystkim zmieniły się ceny. Do tej pory HBO Max kosztowało 29,99 zł (lub z promocją w wysokości 33% pod warunkiem zachowania ciągłości subskrypcji). Dla obecnych użytkowników to dobra wiadomość, bo zostaną oni automatycznie przeniesieni do Max z zachowaniem poprzednich cen i promocji, w wersji specjalnego pakietu. Reszta może zdecydować się na jeden z trzech poziom abonamentu.

HBO Max – ceny i rodzaje pakietów

Pakiet Podstawowy – za 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł za rok: w tej cenie otrzymamy dostęp do treści oferowanych w usłudze z reklamami, lub, jak zapewnia Warner Bros. plan cechuje„większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam”. do tego jakość FullHD oglądanie treści na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie dostęp do kanału linearnego TVN

Pakiet Standardowy – 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł za rok: nieco drożej musimy zapłacić za oglądanie treści w serwisie bez reklam jakość FullHD oglądanie treści na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie możliwość pobrania do 30 tytułów w celu oglądania ich offline Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN HD

Pakiet Premium – 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł za rok: tutaj dostajemy kolejny pakiet bez reklam jakość FullHD lub (w przypadku części katalogu) 4K ze wsparciem Dolby Atmos możliwość pobrania do 100 (w tym 30 filmów) tytułów w celu oglądania ich offline dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD

Do każdego w wymienionych pakietów można również dokupić pakiet “Kanały TV i Sport” za 20 zł miesięcznie

Zmiany w Playerze

Warner Bros. wraz z TVN stawiają więc teraz na nową platformę, która zastępuje nie tylko HBO Max, ale również i Player. Dotychczasowy flagowy serwis internetowy TVN zostanie scalony z Max, a wszystkie przyszłe treści nadawcy trafią właśnie tam (jak m.in. nowe sezony Top Model czy Kuchennych Rewolucji). Tym samym oznacza to, że Player niejako odchodzi do lamusa, znów się zmieniając, lecz na plus dla tych, którzy nie chcieli płacić. Serwis będzie więc darmowy i ma działać na zasadzie BVOD. Trafią tam nowe odcinki programów telewizyjnych, ale dostępne będą tylko przez określony czas po debiucie w ramówce, podobnie jak to miało miejsce w VOD.pl. A niedawno platforma podnosiła ceny…

Źródło: Opracowanie własne