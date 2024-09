Kiedy premiera serialu Harry Potter? Szef HBO podaje datę

Niedawno w sieci pojawiły się ogłoszenia dla otwartego castingu. HBO szuka odtwórców głównych ról, czyli nowych Harry’ego, Hermionę i Rona. Dowiedzieliśmy się, że potencjalni aktorzy nie mogą mieć więcej niż 11 lat w okolicach marca 2025 roku. Jak jednak uważa szef HBO, nie jest to równoznaczne z datą rozpoczęcia zdjęć.

Serial Harry Potter dopiero za 2-3 lata

Szef HBO i Max Casey Bloys w rozmowie z serwisem Deadline uchylił nieco rąbka tajemnicy na temat potencjalnego debiutu bodaj ich najbardziej oczekiwanej produkcji. Serial Harry Potter ma nie być rebootem, ile po prostu zupełnie nowym – zgodnym z książkami – opowiedzeniem znanej chyba wszystkim historii. Jest na co czekać, ale… no właśnie, jak długo trzeba czekać?

Bloys nie uważa, aby podane w ogłoszeniu castingowym daty były równoznaczne z planami na temat rozpoczęcia zdjęć czy nawet pierwszych prac na planie. Mimo wszystko praca wrze! “Scenarzyści rozpoczęli pracę. [Reżyser] Mark Mylod rozpoczął pracę. Ekipa zatrudnia kierowników działów, przeprowadza casting i ruszamy” – powiedział Bloys.

Nie ogłosiliśmy żadnej [daty]. Myślę, że mówili o wieku [młodych aktorów] w marcu, co niekoniecznie oznacza datę rozpoczęcia produkcji. – zaznaczył szef HBO

To jednak słowa. Zdaniem Bloysa pierwszy sezon serialu mógłby zadebiutować w okolicach późnego 2026-2027 roku (osobiście raczej wierzę w tę drugą datę). “Późnego” w tym kontekście najpewniej oznacza okolice września, gdy młodzi czarownicy powracają do szkoły, a Harry Potter zyskuje na popularności. To idealny moment na wydanie tak oczekiwanej produkcji.

Tym samym, o ile faktycznie uda się dotrzymać terminów, prace faktycznie rozpoczną się w okolicach marca 2025 roku. Na razie jednak scenarzyści dopiero rozpoczęli tworzenie opowieści, więc jest zbyt wcześnie, aby dokładnie o tym mówić.

Źródło: Deadline