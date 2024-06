FAME MMA z RockAlone? Coś jest na rzeczy

Pewni twórcy zwyczajnie nie kojarzą nam się z formułą freak-fightów. Przykładem może być RockAlone, który wiedzie raczej ustatkowany i spokojny tryb życia. Co jednak ciekawe, ostatnio wypowiedział się na temat ewentualnego udziału w jakiejś gali. YouTube przyznał, że za odpowiednią kwotę rozważyłby taką propozycję. O jakich pieniądzach mowa? Stwierdził, że 2 miliony złotych mogłyby go do tego skłonić.

Niby słowa rzucone na wiatr, ale niekoniecznie. Podobno jakaś federacja odezwała się do niego z propozycją spełniającą te oczekiwania.

Rock we freakach?



Ostatnio zażartował na streamie, że za 2 miliony porzuci swoje zasady i zawalczy we freakach. Podobno wczoraj dostał informacje, że przemyślą jego propozycję – ciekawe która federacja, Clout próbuje, czy może jednak Fame, bardziej stawiałbym na tych drugich.… pic.twitter.com/vrsb5U6WRN — Venek (@Venek__) June 17, 2024

Chociaż nie wiadomo, o jaką federację dokładnie chodzi, to większość osób ma swoje typy. Najbardziej prawdopodobną wydaje się być FAME MMA, czyli największa spośród działających w Polsce. Kto jak kto, ale akurat oni śmiało mogliby pozwolić sobie na takich ruch, który przecież kosztowałby całą masę pieniędzy. Mniej popularnym typem wydaje się być Clout MMA. Ostatecznie nie wiadomo kto i nie wiadomo kiedy. Ciekawym wydaje się też być to, czy popularny YouTuber faktycznie zdecydowałby się na stanięcie do walki. To zdecydowanie nie pasowałoby do jego wizerunku. Może pora spróbować czegoś nowego?

