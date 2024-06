Natan Marcoń na FAME 22: Ultimate? Fighter uderza w… młodego Pudzianowskiego

Chyba nie ma dnia bez wbijania szpilek i prowokowania siebie nawzajem w świecie freak-fightów. Tym razem dość konkretne działa wytoczył Natan Marcoń. Zawodnik FAME MMA postanowił odnieść się do postaci Krystiana Pudzianowskiego, młodszego brata popularnego polskiego sportowca. W dość niewybredny sposób skomentował karierę 43-latka. Czyżby szykowało się spotkanie obu panów na nadchodzącej gali?

Natan Marcoń prowokuje. Tym razem padło na brata Pudziana

Natan Marcoń ewidentnie próbuje uzyskać miejsce na karcie walk w nadchodzącej gali FAME 22: Ultimate. Wydarzenie odbędzie się już pod koniec sierpnia i to nie byle gdzie. Impreza będzie gościć na PGE Narodowym. Największy tego typu obiekt w Polsce, mocne nazwiska, masa fanów i ogromne gaże – kto nie chciałby znaleźć się w takim miejscu? Marcoń jako swoją taktykę obrał prowokację. Postanowił uderzyć za pomocą mediów społecznościowych w młodszego brata Mariusza Pudzianowskiego.

Zawodnik FAME MMA niewybrednie wyśmiał fakt, że 43-latek noszący nazwisko znanego strongmana próbuje się w niezliczonej liczbie dziedzin, sugerując niezbyt wyrafinowany sukces w którejkolwiek z nich. Zasadniczo samej wypowiedzi nie ma co przytaczać (bo i nie wypada), dlatego sami rzućcie na nią okiem:

Wyobraź sobie że twoje nazwisko to PUDZIANOWSKI – masz 43 lata i próbując się w 10000 dziedzinach – nadal jesteś nasterydowanym śmieciem w cieniu swojego brata XDDD

JEBANY PRZEGRYW pic.twitter.com/h8q3QXy5qu — Natan Marcoń (@natanmarconn) June 16, 2024

Krystian może i nie był nigdy na poziomie popularności Mariusza, jednak krzepy mu odmówić nie można. Ciekawe, czy do takiej walki faktycznie dojdzie, a także jak zakończyłoby się to starcie. Kontrowersyjny freak-fighter, czyli Marcoń nie może poszczycić się zbyt dobrym bilansem swoich dotychczasowych walk. 5 porażek i 2 zwycięstwa to zdecydowanie mierny wynik…

