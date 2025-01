Kolejna gra ekskluzywna z PS5 trafi na PC. Data premiery i wymagania

RIse of the Ronin oficjalnie kolejną grą ekskluzywną z PS5, która niebawem zadebiutuje na PC. Mamy datę premiery i wymagania sprzętowe!

Rise of the Ronin moim skromnym zdaniem okazało się jedną z największych niespodzianek ubiegłego roku. Tytuł stworzony przez Team Ninja (Ninja Gaiden czy Nioh) wyłącznie na PS5 okazał się może i szkaradną i niedoskonałą, ale jednak dziko satysfakcjonującą przygodą, nawet jeśli miejscami nużącą. Tak czy inaczej, gra nie zebrała wcale aż takich oklasków i… no cóż, trochę niesłusznie.

Rise of the Ronin PC – wymagania sprzętowe oraz data premiery

Koei Tecmo, wydawca, poinformował, że ostatnia duża premiera od Team Ninja faktycznie doczeka się konwersji na urządzenia klasy PC. Debiut już całkiem niedługo, bo Rise of the Ronin trafi na blaszaki już 11 marca 2025 roku. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto w ogóle się nią zainteresować, odsyłam do naszej recenzji.

Dzięki temu, że gra zyskała kartę na Steam, dowiedzieliśmy się, że będzie trzeba wyłożyć na nią 229 złotych, czyli nieco mniej niż okolice tych 300 złotych w dniu premiery na PlayStation 5. Ci, którzy zdecydują się na złożenie pre-ordera, mogą liczyć na bonusowe przedmioty do gry, w tym zestaw pancerza, unikatową broń oraz wcześniejsze odblokowanie stylów walki.

Poznaliśmy również wymagania sprzętowe, które na szczęście nie straszą. Sam jednak obawiałbym się optymalizacji, bo nawet na PS5 tytuł ten potrafił nieźle “przyciąć”, a do tego po prostu prezentuje się jak coś z co najmniej poprzedniej generacji.

Rise of the Ronin – minimalne wymagania na PC (ustawienia “niskie”, 1080p w 30 fpsach)

System operacyjny: Windows 10/11 64bit

Windows 10/11 64bit Procesor: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 1600 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 6GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB) DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku: 180 GB dostępnej przestrzeni

180 GB dostępnej przestrzeni Karta dźwiękowa: 16-bit stereo

16-bit stereo Dodatkowe uwagi: SSD wymagane

Rekomendowane wymagania na PC (ustawienia “standardowe”, 1080p w 60 fpsach)

System operacyjny: Windows 10/11 64bit

Windows 10/11 64bit Procesor: Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X or better

Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X or better Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8GB) / AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8GB) / AMD Radeon RX 6700XT (VRAM 12GB) DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku: 180 GB dostępnej przestrzeni

180 GB dostępnej przestrzeni Karta dźwiękowa: 16-bit stereo

16-bit stereo Dodatkowe uwagi: SSD wymagane

180 GB wolnej przestrzeni na dysku to naprawdę dużo, choć sam świat gry wcale aż tak obszerny nie jest. No cóż – jeśli uda się odpowiednio dobrze zoptymalizować grę na PC, może nie będzie wcale tak źle.

Źródło: Steam