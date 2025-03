Premiera Rise of the Ronin na PC za nami. Gdzie kupić były exclusive PlayStation taniej?

Konsolowy już teraz exclusive z PS5 w postaci Rise of the Ronin zadebiutował na Steam. Możecie go kupić o wiele taniej, wystarczy skusić się na tę ofertę.

Czemu warto? Przede wszystkim dlatego, że to naprawdę niezła i solidna produkcja, traktująca o potyczkach roninów w zmieniającej się pod naporem wpływów z Zachodu Japonii. Sama gra to pół-soulslike’owe RPG osadzone w otwartym świecie, w którym tworzymy niejako swoją własną historię. Fabuła to jedno, bo tak naprawdę kluczowa jest tu mechanika walki. Za grę odpowiadają mistrzowie ciekawych systemów potyczek, czyli studio Team Ninja, autorzy m.in. serii Nioh. Dlatego właśnie można im zaufać.

Zresztą, jak sam pisałem w recenzji, Rise of the Ronin to „to ubrudzona perełka, wspaniały twór pomysłowych i nieukrywających swoich wielkich inspiracji twórców, którzy z wielu marek wyciągnęli to, co najlepsze, dorzucili do tego własne sprawdzone sposoby i nowe pomysły, wydając na świat wciągającą, głęboką i sprawiającą tonę frajdy grę wideo. Nie chciałem odrywać się od kontrolera nawet wtedy, gdy przygoda dobiegła końca. Główna w tym zasługa genialnej walki i niezwykle interesujących realiów historycznych”.

Wersja na PS5 borykała się z problemami technicznymi na premierę, głównie słabą oprawą i optymalizacją. Na PC jest niestety dość podobnie, o czym zresztą gracze na Steam dają znać w swoich opiniach. Niemniej, to nadal jedna z ciekawszych premier 2024 roku, a także port, który da się naprawić. I oby stało się to jak najszybciej.

Jak więc widzicie, nie ma sensu wydawać aż 229 zł, skoro da się zaoszczędzić prawie 80 złotych. Oferta Instant-Gaming wydaje się więc nie do odrzucenia, jeśli akurat czekaliście na ten port. Grę otrzymacie w formie klucza na platformę Steam.

Źródło: Opracowanie własne