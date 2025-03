Bieżący weekend rozpoczął się darmowym graniem w Cities: Skylines, a także interesującym tytułem, który jest aktualnie dostępny na platformie Steam do zgarnięcia bez konieczności wydawania choćby złotówki. Teraz natomiast przychodzimy do Was ze znakomitą okazją. Powinna ona w szczególności zainteresować miłośników gatunku soulslike, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z produkcją studia Team Ninja.

Nioh: Complete Edition w świetnej cenie. Ponad 200 zł taniej

W internetowym sklepie Instant Gaming możecie obecnie zgarnąć grę Nioh w wersji Complete Edition za mniej niż 30 złotych. Dla porównania: tytuł kosztuje aż 231,99 złotych na platformie Steam, również w wersji Complete Edition. Mamy więc tutaj do czynienia z naprawdę dużym rabatem. Jeśli więc należysz do graczy, którzy nigdy wcześniej nie grali Nioh, teraz jest na to wręcz idealna okazja.

Zaznaczamy, że Complete Edition zapewnia dostęp nie tylko do pełnej wersji gry, ale również do trzech rozszerzeń. Te oferują nowe rozdziały: Smok północy, Niepokorny honor, a także Koniec rozlewu krwi.

Pierwszy dodatek wprowadza region Tohoku, gdzie jednooki smok Date Masamune w tajemnicy gromadzi kamienie dusz. W drugim dodatku zawalczymy podczas zimowego oblężenia Osaki, odkrywając historię jednego z największych japońskich generałów okresu Sengoku, Sanady Yukimury. Ostatni dodatek pozwala doświadczyć letniego oblężenia Osaki u schyłku okresu Sangoku i jest ostatnim rozdziałem przygód Williama.

Jesteś gotów, by umrzeć? Zagraj w najnowszą, brutalną grę akcji autorstwa Team NINJA i Koei Tecmo Games. W epoce samurajów samotny podróżnik ląduje u brzegów Japonii. Aby znaleźć to, czego szuka, musi on przedrzeć się przez zastępy okrutnych wojowników i nadprzyrodzonych stworów Yokai.

Źródło: Instant Gaming