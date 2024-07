Tegoroczny ekskluzywny hit na PS5 do sprawdzenia za darmo. Grajcie już teraz

Rise of the Ronin to nieco przeoczona, ale niezwykle ciekawa produkcja ekskluzywna na PS5. Jej demo pojawiło się w PS Store i nie, nie chodzi o trial!

Gra spotkała się z raczej pozytywnym odbiorem (do naszej recenzji zapraszam w tym miejscu!), a do tego zaliczyła największy sukces spośród wszystkich wydanych do tej pory gier Team Ninja.

Rise of the Ronin do sprawdzenia za darmo

W PS Store dość niespodziewanie pojawiło się demo tegorocznego hitu wydanego przez Sony. Rise of the Ronin wydano na początku roku, choć dla wielu graczy nie była to premiera z kategorii tych, które “trzeba kupić” i to od razu. I trochę to niesłuszne podejście, bo dostajemy naprawdę dopracowane RPG o roninach i samurajach w bardzo atrakcyjnym wydaniu historycznym.

W każdym razie demo gry dostępne jest do pobrania już teraz. Aby skorzystać, należy udać się na kartę produkcji w PlayStation Store i po prostu pobrać pliki. Zaznaczam, że nie jest to żaden trial, więc skorzystać może każdy, bez potrzeby posiadania PS Plusa. Co więcej, postępy dokonane w wersji demonstracyjnej będziemy mogli przenieść do pełnej wersji gry, o ile tylko zdecydujemy się na jej zakup.

“Część niedociągnięć da się poprawić, na grafikę nie zwracam aż takiej uwagi, więc śmiało z całego serca polecam spróbowanie swoich sił w czarnym koniu tego roku i jednej z tych gier, które wywracają wszystkie oczekiwania do góry nogami. Jest lepiej niż świetnie, ale niewiele zabrakło, aby było wzorowo” – pisaliśmy w naszej recenzji.

Wersja demo RotR oferuje dostęp do pierwszego rozdziału fabuły. Ta przenosi nas do Japonii roku 1863, u schyłku ery Edo, gdy toczące się walki między zwolennikami a przeciwnikami szogunatu tłamszą kraj od środka. Jako tytułowy wojownik, będziemy mogli wybrać, po której stronie się opowiemy i jak wpłynie na kształt przyszłości Japonii.

Źródło: PS Store