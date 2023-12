Resistance 4 mogło powstać. Uwielbiana seria na PlayStation raczej nie powróci

Uwielbiam markę Resistance, żywą dziś tak naprawdę wyłącznie na PlayStation 3. Cały cykl umarł w sumie tak szybko, jak tylko się narodził, a Sony kompletnie o nim zapomniało. Jak dla mnie to spory cios, bo z uniwersum można byłoby wykrzesać więcej. Nie wspomnę już o tym, że firma desperacko potrzebuje jakiegoś ekskluzywnego FPS-a, bo zabicie Killzone i Resistance w zasadzie zakończyły FPS-y na PlayStation.

PlayStation bez Resistance 4?

W każdym razie Insomniac Games miało kiedyś planować wydanie czwartej części ciepło wspominanego cyklu. Nie jest to żadna spekulacja, bo wieści w tej sprawie pojawiły się w dokumentach firmy. Tak, tych samych, które od jakiegoś czasu krążą po sieci (wraz z grywalnym buildem Marvel’s Wolverine na PC), po gigantycznym ataku hakerskim na firmę.

Co się stało z planowaną grą? Po prostu nie powstała i została anulowana, a Sony zapewne zleciło im inne priorytety. Po części dobrze, bo być może dlatego właśnie dostaliśmy prześwietnego Spider-Mana. Co ciekawe, Insomniac miało również planować Sunset Overdrive 2, choć „jedynka” sprzedała się na tyle źle, że firma zarobiła na niej nieco ponad… 500 dolarów. Wtedy jednak była to produkcja wydana wespół z Microsoftem.

Na ten moment firma ma inne plany. Chcą przede wszystkim nadal eksplorować uniwersum Marvela, opierając się głównie na grupie X-Menów, Spider-Manie i Wolverine. Do tego może powstać kolejna gra z serii Ratchet & Clank, co również cieszy. Rift Apart okazało się jedną z najlepszych gier na PS5.