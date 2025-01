Wiemy, które Resident Evil ma dostać remake jako następne

Capcom to ma zajęte ręce. Firma nie odpuszcza i po gigantycznym sukcesie poprzednich remake’ów RE i kolejnych części popularnej serii survival horrorów, nadeszła pora, aby w końcu ujawnić coś nowego. To się jednak jeszcze nie stało, ale od czego są insiderzy?

Resident Evil Zero Remake następny

Oj, wiele się już mówiło o kolejnych planach Capcomu. Zazwyczaj informuje nas o tym całkiem nieźle poinformowany DuskGolem, specjalista od tego, co szykują dla nas twórcy horrorów. W przypadku Resident Evil mamy przecież spodziewać się nawet… 5 nowych gier. Wiemy z całą pewnością, że powstaje dziewiąta odsłona cyklu, a do tego co najmniej kilka remake’ów. Sporo było o rzekomym wskrzeszeniu RE: Code Veronica oraz RE Zero.

Coś, o czym chciałem wspomnieć, Zero Remake jest nadal w produkcji. Myślę, że wiem, dlaczego myślisz, że tak nie jest, projekt miał ostatnio dużą zmianę w ludziach nad nim pracujących, ale nadal nad nim pracują.

– odpisuje DuskGolem na pytanie jednego z internautów

Teraz DuskGolem nieco bardziej wyjaśnił te słowa. Na Twitterze zapytano go o to, który remake powinien ukazać się jako następny. Insider jest co do tego w pełni przekonany – jego zdaniem będzie Resident Evil Zero Remake. Tym samym potwierdza on wcześniejsze przecieki, zgodnie z którymi powstaje film oparty na tej grze, a także jej remake. Wszystko to mogłoby się ukazać blisko siebie, napędzając sprzedaż. O dacie premiery nie wiemy nic, ale istnieje spora szansa, że chodzi o 2026 rok. Wtedy bowiem seria obchodzi 30-lecie. To logiczne, że upamiętniliby ten cykl, wskrzeszając chronologicznie pierwszą odsłonę marki.

Źródło: Twitter / Reddit