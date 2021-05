W Resident Evil Village miała pojawić się ulubienica graczy, ale ją wycięto

Resident Evil Village miało ugościć lubianą przez graczy bohaterkę, ale z niej zrezygnowano. Ada Wong pojawia się w grafikach koncepcyjnych i miała odegrać istotną rolę w całej produkcji.

Capcom dostarczył graczom naprawdę solidną odsłonę Resident Evil. Recenzje Village wskazują, że to kompetentna kontynuacja historii, w którą gra się bardzo dobrze. Niestety, deweloperom najwyraźniej nie udało się upchnąć w grze wszystkiego, co chcieli.

Amerykański oddział IGN dostrzegł, że w grafikach koncepcyjnych dołączanych do wersji deluxe gry znajdziemy pewną istotną ciekawostkę. Okazuje się, że do gry miała pierwotnie trafić lubiana przez graczy Ada Wong. Co więcej, bohaterka miała być dość istotną postacią dla całej historii.

Niektóre grafiki zdradzają, że w pewnym momencie protagonista, Ethan Winters, miałby zostać zaatakowany przez grupę przeciwników. Na ratunek bohaterowi ruszyłaby zamaskowana postać, którą była właśnie Ada Wong.

Niestety, Capcom zrezygnował z umieszczania bohaterki w grze. Powodem był fakt, że jej obecność gryzłaby się z paroma innymi wątkami. Szkoda, bo nowy design Ady prezentuje się świetnie.

Z drugiej strony, chyba nie musimy się martwić o dalsze losy postaci. Ada Wong to jedna z najbardziej lubianych bohaterek serii. Tak więc mimo tego, że nie zobaczymy jej w podstawowym Resident Evil Village, być może pojawi się ona w ewentualnym DLC po premierze lub w kontynuacji cyklu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.