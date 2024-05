Resident Evil 9 z prawie 50-letnim Leonem w roli głównej? Fani mogą zacierać ręce

O RE9 mówino już często i gęsto. Wedle najnowszych plotek, gra ma zabrać nas do odizolowanej wioski na azjatyckiej wyspie, a do tego cała rozgrywka ma być utrzymana w ryzach otwartego świata. Skoro to najnowsza część serii, logicznie można założyć, że będzie też największą.

Resident Evil 9 z wielkim powrotem (podobno)

Jeszcze nowsze informacje wskazują na główną postać, w którą gracze wcielą się w trakcie przygody. Ostrzegam, że poniżej możecie znaleźć spoilery fabularne związane z zakończeniem Resident Evil Village, więc czytacie na własną odpowiedzialność.

Capcom resetując niejako cały cykl za sprawą siódmej jego części, ustanowił nową linię fabularną, a głównym bohaterem uczynił Ethana Wintersa, który poszukuje swojej dziewczyny, Mii. W tę postać wcielaliśmy się w “siódemce” i Village, gdzie – wydawać by się mogło – jego wątek dobiegł końca. Po tym, w jaki sposób to się stało, możemy zgadywać, że raczej już nie powróci. Spekulowano, iż nową bohaterką zostanie jego córka, w którą faktycznie się wcielaliśmy, ale wyłącznie w DLC do Village. Co więc czeka nas dalej?

Kluczowym bohaterem nowszych części serii jest Chris Redfield, dlatego wielu graczy uważało, że teraz przyjdzie nam pokierować właśnie jego poczynaniami. Wedle najnowszych przecieków od arabskiego community związanego z marką Resident Evil, w dziewiątej części cyklu nastąpić ma wielki powrót bodaj najbardziej ukochanej postaci w całej serii, czyli Leona S. Kennedy’ego. Oznaczałoby to, że powinien w trakcie historii mieć niecałe 50 lat (gracze na Reddicie uważają, że nadal będzie miał swoją kultową fryzurę, ale zapewne lekko posrebrzaną).

المصدر: @stiviwonderN

الذي سرب لنا معلومات حول لعبة Resident Evil 9

منDusk Golem.



أرسل لنا رسالة يعتذر فيها عن خطأ في نقل المعلومة والتصحيح انه في الواقع ليون هو الشخصية الرئيسية في اللعبة (RE9 بقيادة ليون…).



وعلى الجهة الأخرى نعتذر من عدم اقتباس المصدر أعلاه وما حصل مجرد… https://t.co/sJVXSFFBZX — فلاسفة ريزدنت إيفل (@PRE_Alarabiya) May 11, 2024

Nie wierzcie jednak zbytnio tym plotkom, bo nic nie jest pewne. Znany insider Dusk Golem przed laty mówił o innych kluczowych postaciach dla serii, które mają wrócić w “dziewiątce”. Spekulowano o Jill, wspomnianym już Chrisie, a nawet Claire. Szczegóły fabularne nie są niestety znane, więc nie wiemy, czy Capcom naprawdę chce wrócić w pewien sposób do korzeni i w ten sposób ostatecznie związać “nową” trylogię z poprzednimi częściami. W razie czego fani kultowych postaci i tak mogą czekać na rzekomy remake pierwszej części cyklu.

Źródło: Reddit