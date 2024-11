Resident Evil 9 z toną szczegółów | Newsy - PlanetaGracza

Najnowsza odsłona serii Resident Evil ma rzekomo być zatytułowana Apocalypse, a twórcy na miejsce akcji mieli wybrać niewielką wyspę gdzieś na wodach azjatyckich. To tam mielibyśmy trafić jako znani już wszystkim bohaterowie, przede wszystkim Leon S. Kennedy, który wygląda znacznie starzej – choć akcja dzieje się zaledwie 4 lata po wydarzeniach z Village.

Resident Evill 9 z podstarzałym Leonem i nie tylko

Jak jednak twierdzi Rino, powołując się na swoje źródło, to nie koniec niespodzianek dla fanów. Prócz Leona mamy też wcielić się w Jill Valentine, a swoje cameo zaliczyłyby takie postacie jak Chris czy Barry. Skąd jednak Jill i Leon w takim miejscu jak porzucona, zapomniana przez wszystkich wyspa? Ano to właśnie tam swoją siedzibę miałaby mieć korporacja odpowiedzialna za stworzenie Eveline i “grzyba”, który tworzy potwory i steruje ludźmi. Rose Winters, mimo że pojawiła się w DLC do Village, ma być co najmniej wspomniana, więc raczej gracze się w nią nie wcielą. Za to jest kluczowa dla historii, bo to jej krew umożliwia stworzenie szczepionki na chorobę.

Cała gra ma stanowić ostatni rozdział w historii o rodzinie Wintersów i podsumować wszystkie dotychczasowe wątki. Nie wiemy, co to z kolei oznacza dla przyszłości cyklu. Być może Capcom w ten sposób otworzy sobie drzwi do przyszłych odsłon, skupionych na nowych wątkach. Jeżeli zaś o lokacje w Resident Evil 9, trafić mamy do standardowego zestawu ponurych lasów, opuszczonych domów, szpitala, świątyni, fabryki czy jaskiń.

HUGE/RUMOR: Resident Evil 9 🚀



Characters:



✅Jill and Leon are the leads

✅Chris and Barry are supporting

✅Jill dresses tactically like RE5 DLC (LIN)

✅Leon is dressed like RE: Damnation

✅Jull looks like RE: Death Island

✅Leon looks much older



Story:



✅Set 4 years after… pic.twitter.com/GoGVXBMeCt — Rino (@RinoTheBouncer) November 5, 2024

Znacznie ciekawiej zapowiadają się szczegóły na temat rozgrywki. W grze powrócić ma “prześladowca”, czyli przeciwnik w rodzaju Mr. X, który podobno ma podążać za Leonem przez całą rozgrywkę. Z kolei Jill ma być regularnie atakowana przez “Goatmana” (człowieka-kozę?). Do tego pojawić mają się modlący do Księżyca kultyści, zombie w różnej formie i “główny zły” w postaci… Mr. Simona.

Ostatnio miały odbyć się playtesty kilku etapów, ze szpitalną sekcją Jill w kwietniu bieżącego roku i leśną lokacją Leona we wrześniu. Sugeruje to, że prace postępują dość szybko i być może już niebawem otrzymamy pierwsze oficjalne materiały z gry. Przypominam jednak, że wszystko, co przeczytaliście, to jedynie przecieki, więc radzę zachować dystans.

Źródło: Twitter