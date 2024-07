Resident Evil 9 oficjalnie potwierdzony. Twórca RE7 na pokładzie

Wszyscy fani marki Resident Evil mogą się cieszyć, bo Capcom w końcu oficjalnie potwierdził, że powstaje 9. część cyklu. Wygląda niestety na to, że będzie to pieśń przyszłości.

Minionej nocy odbyło się wydarzenie Capcomu związane z pokazem Dead Rising Deluxe Remaster. Dostaliśmy zwiastun gry, parę konkretów i datę premiery. Dla większości fanów umarlaków od japońskiego producenta jeszcze ważniejszą informacją była ta, którą dało się dość łatwo przeoczyć. Oto bowiem w kilku zdaniach firma przyznała, że dziewiąta część serii Resident Evil powstaje!

Zaskoczenie w tym żadne, bo przecież plotek na temat gry mamy już naprawdę sporo. Mimo wszystko miło jest dostać w końcu jakiś konkret oficjalnie. Niestety, poza zapewnieniem, że gra się tworzy, nie dostaliśmy nic więcej. No dobra – prócz informacji, iż czuwa nad nią Koshi Nakanishi, reżyser Resident Evil 7. To akurat dobra wiadomość, bo “siódemka” dała się poznać jako bodaj największa rewolucja w serii, kompletnie odchodząc od poprzednich pomysłów, popychając cykl w nową erę.

Ciężko było nam podjąć decyzję, co zrobić po Resident Evil 7. Ale znalazłem w końcu odpowiedni kierunek i myślę, że jest on bardzo konkretny. Nie mogę jeszcze podzielić się szczegółami, ale mam nadzieję, że już wyczekujecie dnia, kiedy będzie to możliwe.

– powiedział Nakanishi