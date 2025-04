Monster Hunter Wilds z nowymi dodatkami za darmo do odebrania

Na Steam na graczy Monster Hunter Wilds czekają nowe dodatki. Dwa DLC są tylko kosmetyczne, ale to nadal bezpłatny sposób, aby urozmaicić rozgrywkę.

Gracze Monster Hunter Wilds mogą zgarnąć dwa nowe darmowe DLC, które właśnie trafiły na Steam. „Strój Almy: płaszcz skryby” oraz „Zestaw gestów: część 2” to kosmetyczne rozszerzenia, które wzbogacają rozgrywkę i są dostępne bez żadnych opłat. Jeśli chcesz dodać coś nowego do swojego łowcy lub po prostu wyrażać się w bardziej efektowny sposób, warto się nimi zainteresować. Co ciekawe, odebrać również możecie paczkę zaopatrzenia, ale już w samej grze.

Pierwszy dodatek, „Strój Almy: płaszcz skryby”, to nowy wygląd dla Almy – głównej pobocznej postaci, która towarzyszy nam w trakcie całej naszej przygody. Nowy płaszcz odblokowuje możliwość noszenia przez tę postać ubrania z prologu. To wyłącznie zmiana kosmetyczna, więc nie wpływa na zdolności czy statystyki postaci.

Drugie DLC, „Zestaw gestów: część 2”, dodaje kilka nowych animacji i póz, dzięki którym można komunikować się z innymi graczami w jeszcze ciekawszy sposób. Monster Hunter Wilds stawia na kooperację, więc wszelkie opcje ekspresji to zawsze mile widziany dodatek. Jeśli chcesz nadać swojej postaci nieco więcej charakteru – oba DLC są dostępne na Steam za darmo, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by je odebrać!

Źródło: Steam