Resident Evil 4 Remake dostanie oczekiwane DLC. Oto zwiastun

Na wczorajszym pokazie State of Play nie zabrakło hitów – Spider-Man 2, Cyberpunk 2077: Widmo wolności i nowe panele i kontrolery do PS5 zdecydowanie można uznać za najjaśniejsze punkty pokazu. Fani horrorów też mogą jednak liczyć na coś, na co czekali od dawna. Mowa, rzecz jasna, o fabularnym rozszerzeniu Separate Ways dla Resident Evil 4 Remake.

DLC do Resident Evil 4 Remake zapowiedziane oficjalnie

Separate Ways w oryginalnych wydaniach RE4 (po wersji ma GameCube’a) było specjalnym fabularnym trybem rozszerzającym oryginalną opowieść. Aby ją go odblokować, gracze musieli przejść kampanię przynajmniej jeden raz. Sam dodatek nie był zbyt długi, ale pozwalał wcielić się w Adę Wong, która odgrywa znaczną rolę nie tylko w całej serii, ale szczególnie w czwartej części. Remake z kolei nie dostał tego trybu do odblokowania, więc od bardzo dawna mówiono o płatnym rozszerzeniu.

Separate Ways trafi do graczy zaledwie tydzień po ogłoszeniu, czyli 21 września 2023 roku. Jeżeli wierzyć plotkom, Capcom znalazł dobry powód, aby tym razem oferować tę historię osobno. Dodatek jest podobno znacznie większy, wykraczający poza to, co znamy z oryginału. Oby tylko, bo odświeżenie „czwórki” stało się jedną z najlepszych gier tego roku, a do tego horrorem niemal idealnym.

Przy okazji na powyższym zwiastunie znajdziecie też urywki kolejnej nowości – trybu VR na PS VR2. Wygląda nieźle, a weterani serii posiadający to urządzenie z pewnością będą mogli poczuć grozę hiszpańskich wiosek i zamków na własnej skórze (no, prawie).