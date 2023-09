Idris Elba gwiazdorzy w zwiastunie Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Tak się robi klimat przed premierą!

Odliczamy ostatnie dni do premiery Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Jeżeli gra będzie tak dobra jak nowy trailer, to nie mamy się o co martwić.

Wyższe wymagania sprzętowe nie powinny nikogo odstraszyć przed sprawdzeniem pierwszego i zarazem ostatniego dodatku do Cyberpunk 2077. Biorąc pod uwagę ilość zmian w rozgrywce, szpiegowską historię i nowych ludzi na pokładzie, będziemy zagrywać się jak źli. A jeśli już o obsadzie mowa, Keanu Reeves będzie musiał podzielić się sławą i miejscem w kadrze z aktorem o równie dużym potencjale marketingowym. Teraz to Idris Elba przejął obowiązek reklamowania gry i chyba robi to lepiej niż dobrze.

W najnowszych materiałach możemy zobaczyć go w dwóch rolach. CDPR podczas wydarzenia Night City Wire udostępnił film, w którym aktor znany z Legionu Samobójców, Mrocznej Wieży i Luthera opowiada o swojej postaci z Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. Według jego słów, Salomon Reed to przykład agenta lojalnego aż do bólu i przez to jego przeszłość naznaczyła go traumą i życiowymi problemami. Nie wiem czy Idris czyta z kartki bądź nauczył się tekstu na pamięć, ale wypada w tym nawet lepiej niż Keanu.

Kto nie chce nie musi odpalać wideo zza kulis produkcji, natomiast zwiastun prezentujący animację CGI koniecznie i najlepiej na dużym ekranie. CDPR znów puścił w eter coś wyjątkowego, co naprawdę oddaje ducha uniwersum Cyberpunk 2077. To świat, w którym można ufać wyłącznie sobie i meritum tego przesłania jest zaszczepione w poniższym filmie. Na pierwszym planie Idris Elba jak żywy, na drugim metaforyczny pociąg do wolności, a na trzecim wyzuty z sumienia obowiązek pracy – tu nie ma miejsca na sentymenty, są wyłącznie rozkazy.

Efektowny cinematic Cyberpunk 2077: Widmo Wolności raczej nie zdradza nic co miałoby się wydarzyć podczas rozgrywki – domyślacie się chyba do jakiego trailera piję. To krótka wycieczka wzdłuż osobowości Salomona, i dzięki niej możemy też dowiedzieć się o wydarzeniach sprzed „wybudzenia go” w nadchodzącym DLC. Więc oglądajcie bez strachu o spojlery i szykujcie się na premierę 26 września!