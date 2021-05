Biomutant nie jest krótką grą. Podano, ile zajmie przejście

Jeden z twórców Biomutant został zapytany o ilość czasu, która pozwoli na przejście gry. Według niego spokojna eksploracja świata produkcji powinna zająć nawet ponad 65 godzin.

Premiera Biomutant już za 3 tygodnie, dlatego coraz więcej ludzi może zadawać sobie pytanie na temat długości wątku fabularnego w grze. Jak się okazuje, produkcja będzie mogła nam zaoferować naprawdę długą historię. Nawet gracze, którzy będą gnali przed siebie i pomijali dialogi, nie będą w stanie ukończyć gry poniżej 10 godzin.

O potrzebny czas, by przejść dzieło studia Experiment 101, został zapytany Stefan Ljungqvist, czyli reżyser gry. Jak dowiemy się się z wywiadu przeprowadzonego przez Gaming Bolt:

Nasze szacunki dla „pospiesznego” przejścia Biomutanta to około 12-15 godzin. Oznacza to: skup się na głównej historii, pomiń większość dialogów, nie wyruszaj na eksplorację i zignoruj sidequesty. Z drugiej strony, jeden z członków naszego zespołu właśnie daje Biomutantowi szansę w sposób, w jaki zazwyczaj przechodzi gry. Jeszcze nie skończył, a ma około 65 godzin za sobą. Więc to naprawdę zależy od tego, jakim typem gracza jesteś.

– powiedział Stefan Ljungqvist, reżyser Biomutant, szef studia Experiment 101