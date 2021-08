Quake powraca, bo czy inaczej można rozumieć usunięty wpis Bethesdy?

Po ogłoszeniu harmonogramu nadchodzącego Quakecona doszło do małej wpadki. Jeden z opisów panelu wspominał o jakiejś „odświeżonej wersji” Quake. Informacja została szybko usunięta.

Dzisiaj rano pisaliśmy o nadchodzącej konferencji Quakecon, ale także o prawdopodobnej zapowiedzi nowego Quake’a. Teraz pojawiły się kolejne informacje. Oficjalna strona marki, na której można znaleźć harmonogram całej konferencji, przez pomyłkę zamieściła w opisie jednego z panelu tajemnicze: „revitalized edition„. Czy może to wskazywać na remastera którejś z części? Istnieje duża szansa. O całej wpadce poinformowało Xbox Era.

Co ciekawe, jakiś czas po udostępnieniu harmonogramu, z opisu panelu usunięto ten fragment:

Pogadajmy o Quake’u

Quake wrócił, w specjalnej transmisji Johm Linneman z Digital Foundry porozmawia z Jerkiem Gustafssonem z Macihne Games o ikonicznym dziedzictwie tytułu, a także co dla nich obu to znaczy. Dwójka porozmawia również o dodatkowej zawartości, którą wniosło Machine Games do tej odnowionej wersji.

Usunięty opis panelu Quakecona via Xbox Era