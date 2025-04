Microsoft zaprezentował nowe oblicze Quake II. Gracze są przerażeni

Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft postanowili zaskoczyć całą branże i pokazać niesamowite możliwości ich nowatorskiego narzędzia, które zrewolucjonizuje świat… Zaraz, to nie tak szło? Dobra, to inaczej. W ramach bardzo eksperymentalnego projektu firma wykorzystała model sztucznej inteligencji Muse AI i zdecydowała się zintegrować go z grą Quake II. Domyślacie się pewnie, w jakim kierunku to idzie.

Quake AI. Technologiczne demo przeraża

Efekt? Technologiczne demo gry Quake wygenerowane w całości przez uwielbiane przez wszystkich AI. Sztuczna inteligencja w zasadzie generuje nam w czasie rzeczywistym kopię kultowej strzelanki, ale w tragicznym wydaniu. O tym zresztą możecie nawet przekonać się sami. Choć na samym początku Microsoft zaprezentował swój model Muse AI w 10 klatkach na sekundę i szalonej rozdzielczości 300×180, teraz możemy liczyć na grywalną ilość FPS-ów oraz rozdzielczość 640×360.

Projekt ten jest częścią większej inicjatywy Microsoftu mającej na celu pokazanie potencjału sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, w tym właśnie w grach wideo. Muse AI opiera się na zaawansowanych modelach językowych, podobnych do tych używanych w Copilocie dla Worda czy Excela. Co na to natomiast gracze? Cóż, nietrudno się domyślić. Na Reddicie wrze; użytkownicy wytykają przede wszystkim fatalną jakość projektu, a także niebezpieczeństwa związane z używaniem AI w branżach kreatywnych. Po staremu.

