PS5 ze snów. Zmodowana konsola wygląda jak gamingowy PC i trafi na sprzedaż

Gracz przygotował bardzo efektowną modyfikację do PS5. Konsola zyskała nową obudowę i chłodzenie wodne. Projekt wygląda niesamowicie.

Niedawno pisaliśmy o graczu, który oprawił PS4 w przezroczystą obudowę. Projekt robił wrażenie, ale okazuje się, że nie był to najbardziej efektowny z tworów fanów. Pewien gracz zabrał się za przebudowę next-gena Sony i przerobił go nie do poznania.

PS5 jak ze snów PeCetowca

Na kanale YouTube Modding Cafe pojawiła się seria bardzo interesujących materiałów. Moder stworzył niesamowity projekt PlayStation 5 z chłodzeniem wodnym. Konsola doczekała się przy okazji przepięknej, futurystycznej obudowy. Dodatkowo urządzenie jest w pełni sprawne i prezentuje się jak sprzęt rodem z Cyberpunka 2077.

Co więcej, zmodowane PlayStation 5 ma trafić w przyszłości na sprzedaż, choć nie znamy jeszcze konkretnych cen. Twórcy przygotowują się do wprowadzenia niezwykłego urządzenia na rynek, a to rzekomo dopiero pierwsza wersja projektu. W przyszłości pojawią się kolejne wariacje. Ciekawe, czy Sony spróbuje powstrzymać twórców przed zarobieniem na nietypowych projektach.

Kontynuujemy przygotowania do wersji komercyjnej, a także jesteśmy gotowi zintegrować PS5 z chłodzeniem wodnym w jednym z naszych następnych komputerów, nie przegapcie tego. – czytamy w opisie materiału Modding Cafe

Warto zauważyć, że PS5 chłodzone cieczą jest znacznie mniejsze od oryginalnej konsoli. To kwestia potężnego wentylatora zastosowanego w projekcie Sony, który wymaga specyficznej budowy sprzętu. Zmodowana konsola nie zajmie aż tak dużo miejsca, a i chłodzi się całkiem sprawnie.

Poniżej możecie zobaczyć jeden z ostatnich etapów budowania konsoli. Co więcej, na kanale twórcy znajdziecie komplet materiałów.

Zmodyfikowane PS5 są coraz bardziej abstrakcyjne

Najnowsze PlayStation najwyraźniej spodobało się moderom. Otrzymaliśmy już pozłacaną wersję, a nawet gigantyczną, trzymetrową konsolę. Gracze dopiero się rozkręcają i jeśli już na starcie generacji dają tak efektowny popis swoich zdolności, to jestem ciekaw, co zobaczymy później. Budowanie customowych PlayStation 5 jest zresztą w pełni zrozumiałe.

Design PS5 z początku budził sporo wątpliwości. Sprzęt jest bardzo duży i zajmuje masę miejsca w domu. Nie ma co ukrywać, że Sony nie może pochwalić się najzgrabniejszym sprzętem dla graczy na rynku. Na tym polu Microsoft zdecydowanie góruje i fani Sony z mniejszą ilością miejsca pod telewizorem muszą poczekać na wydanie odchudzonych wersji.

Na ten moment dostępność konsol staje się coraz lepsza, więc moderzy zyskają wkrótce większe pole do popisu. Nie zdziwię się, jeśli w ciągu najbliższych miesięcy ujrzymy coraz to bardziej pokręcone wariacje na temat next-gena Japończyków.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.