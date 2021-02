PS5 w rozmiarze XXL kosztowała majątek

Była już monstrualna lodówka od Microsoft. Teraz przyszła pora na największe na świecie PS5, które działa i kosztuje setki tysięcy złotych.

Pamiętacie te wszystkie memy z PS5 wyśmiewające futurystyczny kształt konsoli? Gdzie next-gen został przedstawiony jako fragment budynku lub miejskiej infrastruktury? Youtuber ZHC postanowił urzeczywistnić ten żart trochę w mniejszej skali.

Spersonalizowane konsola straszy wielkością i ceną

ZHC stworzył największe na świecie PS5, które można wpisać do księgi rekordów Guinessa. Jest wysokie na 3 metry i waży niespełna 230 kilogramów. Wygląda identycznie jak oryginalny projekt konsoli w wersji Digital, tylko 100 razy większy. Do szczęścia brakuje tylko pada, prawda? Owszem… i w tym przypadku przygotowano specjalną wersję DualSense dla „ludzi” o ogromnych dłoniach.

Samo wykonanie nie byłoby niczym zaskakujące, gdyby nie fakt, że PS5 w wersji dla wielkoludów jest w pełni sprawne. Youtuber wraz ze swoją ekipą przetestowali konsolę na grze Minecraft. Dowody zamieszczono na poniższym wideo. Choć szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie wygląda to na zbyt wiarygodne…

3-metrowe PS5 naprawdę działa?

Youtuber równie dobrze mógł zmanipulować widzów, przekazując obraz z gry przez inny, tradycyjny sprzęt do grania. Mało prawdopodobne, że dotarł do dokumentacji technicznej PS5 i z pomocą dużej ilości gotówki tak po prostu odtworzył ją. A jeśli już, to pewnie pominął części mikroarchitektury Zen 2 tak samo jak Sony. Najpewniej umieścił tradycyjny model PS5 wewnątrz „wielkiego pudła”.

Tak czy siak autor przyznał, że to nie była tania inwestycja. Na stworzenie największej na świecie konsoli PS5 wydał $70 000, co w przeliczeniu na naszą walutę wynosi około 250 tys. złotych.

Niemniej jednak, konsola ZHC wygląda niesamowicie dzięki dodatkowym malunkom na panelach bocznych. Artystycznym kunsztem popisali się autor filmu oraz jego zespół, którzy w ramach rywalizacji skomponowali dwa różne wzory – kosmos i rafę koralową.

Jak myślicie, to PS5 naprawdę działa czy to tylko ustawka z Sony, aby jeszcze bardziej wypromować ich sprzęt? Przychylam się do tego drugiego, bowiem już wcześniej Microsoft wpadł na podobny pomysł stworzenia monstrualnego Xboxa One czy lodówki w kształcie next-gena, która została przekazana m.in. Snoop Dogowi i iJustine.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…