Ktoś zbudował szklane PS4. Konsola działa i możecie obejrzeć kulisy jej powstania

Pewien gracz postanowił obudować podzespoły PS4 szkłem. Konsola jest sprawna i twórca udostępnił zakulisowy materiał z jej tworzenia.

Konsole nowej generacji są bardzo trudne do dostania. Gracze czekający w kolejce po swoje egzemplarze next-genów mogą jedynie oczekiwać na większe dostawy i oglądać zbliżające się konferencje producentów. PS4 i Xbox One jeszcze trochę sobie pożyją.

Tymczasem szczęśliwi nabywcy PS5 i Xbox Series powoli rozstają się ze swoim starszym sprzętem. Jedni sprzedają swoje konsole, inni oddają je rodzinie, a jeszcze inni… cóż, oprawiają w szklane obudowy. Nie, to nie żart.

PS4 w szklanej obudowie wygląda całkiem nieźle

Youtuber BitHead1000 zajmuje się przerabianiem nowszych i starszych konsol – powiedzmy – zawodowo. Ma na swoim koncie kilka spektakularnych przeróbek. Oczywiście nie umywają się one chociażby do pozłacanego PS5, ale nadal są warte uwagi.

BitHead1000 wziął na warsztat usuwającą się powoli w cień generację Sony. Udało mu się oprawić podzespoły PlayStation 4 w szklaną obudowę. Co ciekawe, sprzęt jest w pełni sprawny i wygląda nienajgorzej.

Proces produkcji obudowy był bardzo wymagający. Szklana konsola wymagała wielu poprawek i oczywiście nie obyło się bez paru błędów. Niemniej efekt końcowy jest całkiem imponujący. BitHead dodatkowo wzbogacił sprzęt o efektowne podświetlenie.

Poniżej możecie obejrzeć materiał prezentujący powstanie projektu. Nie należy on do najkrótszych, ale szczegółowo ukazuje ilość trudu, jaki musiał włożyć BitHead w realizację niecodziennego tworu.

Nietypowe PS4 to tylko jeden z projektów BitHeada’a

Tak jak wspominałem wyżej, BitHead ma na swoim koncie kilka równie intrygujących projektów. Wszystkie z nich łączy jedna rzecz – to bardzo dziwaczne wariacje znanych konsol.

Gracz stworzył też inną, szklaną obudowę. Wcześniej wziął na warsztat klasycznego NES-a, który również prezentuje się ciekawie w przezroczystej oprawie. Co więcej, stareńka konsola nadal działała bez zarzutu.

Innym, równie ciekawym projektem jest akwarium w kształcie… Nintendo 64. Oczywiście zostało ono odpowiednio zabezpieczone przed wpuszczeniem doń rybek i wygląda na to, że czuły się one w nim bardzo dobrze. Co prawda ten konkretny projekt nie prezentuje się zbyt pięknie, ale to nadal ciekawy pomysł na dom dla pupili.

Moim faworytem jest jednak Nintendo 64 wykonane w całości z metalu. Konsola wzbogaciła się przy okazji w miniaturowe miotacze ognia. Ten konkretny sprzęt aż prosi się o odpalenie na nim Dooma. Jest jeden problem – lepiej nie trzymać takiej „zabawki” w domu. Zobaczcie sami.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.