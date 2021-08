Oto nowy model PS5 z napędem! Tak, znowu chodzi o śrubkę

W australijskich sklepach pojawiły się odświeżone modele PS5 z napędem. Wygląda na to, że nowa wersja zaoferuje takie same ulepszenia, jak ma to miejsce w przypadku Digital CFI-1100B.

Nie tak dawno temu informowaliśmy o lekko ulepszonym modelu PS5 Digital, który zapewnia dwa udogodnienia: mniejszą o 300 g wagę i zmodernizowany design śrubki do podstawki. Teraz wiele wskazuje też na to, że na rynek trafia nowa wersja PS5 z napędem. Ale także i tu nie ma rewolucji.

Australijski serwis Press-Start.com napisał, że w jednym z lokalnych sklepów pojawiły się PS5 z oznaczeniem CFI-1102A. Ta wersja konsoli z napędem ma… nowszą śrubkę do podstawki. I jest zdaniem redakcji prawdopodobnie trochę lżejsza. Wygląda więc na to, że Australia jest pierwszym krajem, do którego trafi nowe Disc Drive PS5.

Czyli powtarza się historia Digital CFI-1100B. Trzeba jednak pamiętać, że informacja o odświeżonym wydaniu PS5 jest nieoficjalna – Sony jeszcze nie wypowiedziało się w tej kwestii. Na potwierdzenie mamy tylko poniższe zdjęcia opublikowane przez redakcję. Na drugim możecie obejrzeć wspomnianą śrubkę. No cóż… jest moc.