Sony może pracować nad natywną wsteczną kompatybilnością PS3 z PS5

Wygląda na to, że japoński producent zaczyna słuchać graczy i opracowuje sposób na natywne uruchomienie gier z PlayStation 3 na PlayStation 5. To zapewne bardzo dobra informacja dla fanów klasycznych produkcji.

Sony może pracować nad natywną kompatybilnością wsteczną gier z PlayStation 3 na konsolę PlayStation 5. Według nieoficjalnych informacji, firma mogłaby wreszcie wprowadzić długo oczekiwaną funkcję, która pozwoli na uruchamianie gier z PS3 bezpośrednio na PS5, bez potrzeby korzystania z usług strumieniowych jak PlayStation Now.

Aktualnie kompatybilność wsteczna PS5 obejmuje jedynie gry z PS4, co jest dla wielu fanów rozczarowaniem, szczególnie w porównaniu do Microsoftu, który oferuje szeroką kompatybilność wsteczną na konsolach Xbox, sięgającą aż do pierwszej generacji. Główne problemy związane z kompatybilnością gier z PS3 wynikają z unikalnej architektury procesora Cell, który znacząco różni się od współczesnych rozwiązań technologicznych.

Plotki o natywnej kompatybilności wstecznej zaczęły się nasilać, gdy w sklepie PS5 zauważono obecność gier z PS3, co sugeruje możliwość przyszłego wsparcia dla tych tytułów. Ponadto, Sony złożyło patent opisujący metodę zmiany częstotliwości zegara konsoli, co mogłoby pozwolić na uruchamianie starszych gier na nowszych systemach. Patent ten nie wymienia konkretnie konsol PlayStation, ale jest szeroko interpretowany jako krok w kierunku natywnej kompatybilności wstecznej z PS3.

Gratka dla kolekcjonerów?

Dyskusje na temat kompatybilności wstecznej na forach internetowych i w mediach społecznościowych są pełne spekulacji. Niektórzy użytkownicy wyrażają nadzieję, że Sony umożliwi uruchamianie płyt z PS3 na PS5, co byłoby znaczącym udogodnieniem dla kolekcjonerów i fanów starszych tytułów. Inni są sceptyczni, argumentując, że Sony prawdopodobnie ograniczy się do oferowania wybranych gier w ramach usług subskrypcyjnych, co byłoby mniej satysfakcjonujące.



Oficjalnie, Sony nie potwierdziło jeszcze tych planów, więc fani muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze informacje. Jeśli plotki się potwierdzą, może to znacząco wpłynąć na atrakcyjność PS5, szczególnie w kontekście dostępu do starszych gier, co jest kluczowym elementem dla wielu graczy.

Źródło: PlayStation LifeStyle, ComicBook, PlayStation Universe, Push Square