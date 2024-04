W sieci pojawiły się dane sprzedażowe konsol za marzec tego roku. Chociaż dotyczą one jedynie kontynentu europejskiego, to i tak wiele mówią o pozycji poszczególnych maszynek do grania. Obecnie PlayStation znacząco góruje nad Xboksem i Microsoftem. Ba, konsola “zielonych” zajmuje dopiero trzecie miejsce w rankingu sprzedaży poprzedniego miesiąca. Nie jest dobrze.